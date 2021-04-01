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Максим Винярский: Не проходит и дня, чтобы весна и свобода не становились ближе

  • 1.04.2021, 18:50
Максим Винярский: Не проходит и дня, чтобы весна и свобода не становились ближе
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный написал письмо на волю.

«Сегодня пришло письмо от Максима Винярского, - пишет читательница телеграм-канала «Баста!». - Он подробно описал рецепт их местных тортиков, которые они изготовили на День Воли.

С удовольствием делюсь рецептом: «...Нам удалось смастерить 2 тортика (в цветах национального флага). Использовали для них 2 комплекта бисквитных коржей, приобретенных на «отоварке», сгущенку, шоколад, сливочное масло. Для оформления подошла сгущенка и обработанный мармелад красного оттенка. И внешне, и по вкусу вышло супер - инстаграм бы обзавидовался, но чего нет-того нет...

Не проходит и дня, чтобы весна и свобода не становились ближе. Может этот путь и будет немного дольше, чем хотелось бы, но уверен, что результат неизбежен…», - написал Винярский.

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