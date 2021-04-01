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В Минске мужчина ударил в лицо инспектора ГАИ

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  • 1.04.2021, 19:39
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В Минске мужчина ударил в лицо инспектора ГАИ

Гаишник хотел эвакуировать его автомобиль.

В Минске в Каменной горке мужчина ударил в лицо инспектора ГАИ, который хотел эвакуировать его автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Во вторник, 30 марта, в милицию сообщили о «Рено», оставленном на тротуаре по улице Неманской. Сотрудники ГАИ выехали на место. Было принято решение доставить автомобиль на штрафстоянку. Подобный исход не понравился 45-летнему владельцу авто. Во время погрузки мужчина подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование и ударил его кулаком в лицо, - рассказали в МВД.

Мужчина был доставлен во Фрунзенское РУВД для разбирательства. Свое поведение он объяснил нежеланием отдавать машину.

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