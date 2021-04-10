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Хлипкий путинизм

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  • 10.04.2021, 11:30
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Хлипкий путинизм

Того и смотри, андоррские военные аннексируют российские земли.

Одна из наиболее одиозных личностей позднего путинизма, спикер МИД РФ Маша Захарова, работающая по принципу «ври, разоблачая», давно потеряла на собой контроль, и видимо осознавая скорый закат ее дипкарьеры, вообще не стесняется в выражениях. Чиновница, работающая ртом, заявила об отсутствии российской угрозы, назвав ее «мифической», пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

При этом она начала ванговать: членство Украины в НАТО грозит эскалацией на Востоке Украины, и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Также Захарова получила душевную травму от того, что «Россотрудничество», выступающее организацией прикрытия для работы российских шпионов из ГРУ и СВР, не сможет нормально подрывать украинскую безопасность, как многие годы до того. Блокирование санкциями СНБО работы очередной кремлевской помойки имени Примакова, охарактеризовано как акт «русофобии». Ходят слухи о возможной скорой замене Захаровой на какое-нибудь более молодое и не такое затасканное лицо, вроде Поклонской, которая скоро потеряет мандат депутат Госдумы и уже ищет, куда пристроить себя. Не зря же «няша» закидывала удочку на позицию посла в Украине, прокурорша хочет дипломатией позаниматься. Тем более, что Захарову уже давно никто даже не воспринимает всерьез, а поскольку она стала желтым сливным бачком, то через нее озвучивают любую ахинею.

Пока Захарова доказывала миролюбивый характер российского терроризма, сзади подошел ее коллега по жанру правительственных стендапов Песков и раскрыл истинные планы из головы его тщедушного босса. Российские спецслужбы готовят на Донбассе Сребреницу, чтобы потом еще больше дестабилизировать Украину и превратить ее в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион. Дополнительным аргументом к этому выступает массированная переброска российских войск к украинским границам. Странная логика: путинские чиновники, телеграмм-каналы ГРУ, и рядовые тролли клеймят передвижения украинских войск по ее суверенной территории для сдерживания РФ, тогда как в случае с подготовкой очередной серии российской агрессии, страна-оккупант «вольна передвигать вооруженные силы, и любые подразделения по территории России на свое усмотрение».

Напрашивается неутешительный вывод: жителям ОРДЛО с российскими паспортами пора особо напрячься. В каком-то из поселений с населением до нескольких тысяч человек, где наивысший показатель паспортизации, ГРУ готовит резню. Цель россиян развалить «нормандский формат», выступающий сдерживающим инструментом для расширения российской экспансии. Кремлю не нужны переговоры ни в минском, ни в каком-либо ином формате.

Во-первых, Путина раздражает проукраинская позиция лидеров Франции и Германии, которые четко осознают, кто является истинным виновником дестабилизации всего европейского пространства.

Во-вторых, у Москвы нет никаких аргументов в свою защиту по части выполнения международных обязательств. Если информационное пространство россияне умело засоряют фейками и намеренной дезинформацией, то руководству иностранных государств Путину сказать нечего. Россия не реализовала ни одного решения Парижского саммита, постоянно нарушает режим прекращения огня, организует все новые и новые кровавые провокации. Нарядить кровавого головореза в тогу голубя-мироносца с оливковой ветвью в клюве не получается даже у RT и Sputnik, и скоро данные источники пропаганды ждут большие чистки из-за падения эффективности и разворовывания бюджетных денег.

В-третьих, украинская сторона запрашивала переговоры президента Зеленского и Путина, но в Кремле отказываются без объяснения причин. Хотя причина понятна: примирение с Украиной — это крах последнего столпа гибнущей идеологии путинизма, который, уничтожая достоинство россиян, взял их в заложники, раздувая украинскую угрозу. В принципе на месте Украины могла быть любая страна, Молдова, Монголия или Андорра.

Путинизм он же такой хлипкий и чувствительный весь из себя, дунь и рассыплется, или того и смотри андоррские военные аннексируют российские земли, ведь враги везде, а бумага, глаза и уши россиян все стерпят.

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