Пентагон: Вопрос о Донбассе нужно задавать министру обороны РФ Шойгу 10.04.2021, 15:09

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Джон Кирби назвал ответственных за ситуацию в регионе.

В Пентагоне заявили, что именно Россия, а не кто-либо другой, должна объяснить увеличение своих военных возле украинской границы и в Крыму. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби ответил журналистам во время последнего брифинга, что любые вопросы относительно этого стоит задавать главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, сообщает zn.ua.

"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем русских рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", - сказал Кирби.

Последние события, уверены в Пентагоне, только ухудшают ситуацию в этом регионе Украины, "где уже было слишком много разногласий и слишком много насилия".

Кирби сказал, что он постоянно говорил о действиях России как о наращивании сил, "именно потому, что мы не думаем, что русские были полностью прозрачны в том, что они делают".

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что Россия стягивает войска к границе Украины, в том числе со стороны временно оккупированного Крыма. 5 апреля Россия начала контрольную проверку боеготовности своих войск.

Президент Владимир Зеленский считает это скорее «игрой мускулами», чем реальной угрозой, однако украинская армия готова к любым провокациям, подчеркнул он. Накануне в южных районах Украины объявили сборы территориальной обороны для усиления и защиты госграницы.

США и другие партнеры Украины придерживаются другой точки зрения. Свою обеспокоенность выразил Пентагон, а Европейское командование вооруженных сил США привело войска в полную боевую готовность самого высокого уровня. Партия правящего блока ХДС/ХСС в немецком Бундестаге осудила действия РФ, назвав «крайне опасными». Свою поддержку Украине выразили Канада, Великобритания и НАТО.

Украинские и зарубежные эксперты считают открытую агрессию РФ маловероятной. По их мнению, своими действиями Кремль «дразнит» Запад и мстит за слова президента США в адрес Путина, отвлекает внимание россиян от внутренних проблем, оказывает психологическое давление на Украину и посылает сигнал поддержки оккупационным войскам в Донбассе. Но пока точные намерения Владимира Путина неясны, расслабляться рано, считают аналитики.

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