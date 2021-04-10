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Бескомпромиссный юмор принца Филиппа: 23 самые известные цитаты

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  • 10.04.2021, 15:19
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Бескомпромиссный юмор принца Филиппа: 23 самые известные цитаты

Говорят, что королева влюбилась в герцога Эдинбургского именно из-за этого его качества.

У герцога Эдинбургского репутация человека, который не привык скрывать свое мнение. Хотя в королевской семье это совсем не принято, пишет «Татлер».

Высказывания Филиппа прямолинейны, циничны и даже немного жестоки. Сам принц утверждает, что он всего лишь шутит. Говорят, за этот бескомпромиссный юмор Елизавета II и влюбилась в него с первого взгляда.

Итак, самые неполиткорректные и беспощадные цитаты принца Филиппа:

«Когда мужчина открывает дверь машины для жены, у него либо новая машина, либо новая жена».

«Я бы очень хотел побывать в России, хоть эти ублюдки и убили половину моей семьи».

«Люди думают, что здесь жесткая классовая система, но герцоги могут жениться и на девушках из хора. Некоторые даже женятся на американках».

На вопрос журналиста о том, когда принц Чарльз унаследует престол: «Вы спрашиваете меня, собирается ли королева умирать?»

Обращаясь к Элтону Джону: «О, так это вам принадлежит эта ужасная машина? Мы часто видим ее, когда едем в Виндзорский замок». Позже, во время выступления Элтона в Королевском варьете: «Хотел бы я, чтобы он выключил микрофон».

Во время визита в Индию, когда фотограф упал с дерева, пытаясь снять королевскую семью: «Я надеюсь, он сломал свою чертову шею».

13-летнему мальчику, который мечтал стать астронавтом: «Ты никогда не будешь летать на космическом корабле, ты слишком толстый для этого».

Во время художественной выставки в Эфиопии в 1965 году: «Это похоже на то, что моя дочь приносит домой из школы с уроков рисования».

Обращаясь к Кейт Бланшетт после того, как она сказала, что работает в индустрии кино: «А вы можете починить мой DVD-плеер? Из него торчит провод. Можете сказать, куда он идет?»

После того, как президент Обама сказал, что завтракал с лидерами Великобритании, Китая и России: «Можете сказать, какая между ними разница?»

В интервью в 2006 году: «Каждый раз, когда я подхожу к женщине, говорят, что я был с ней в постели. Что ж, это чертовски лестно — думать, что в моем возрасте девушки по-прежнему заинтересованы во мне».

Шотландскому инструктору по вождению: «Как вы держите местных вдали от алкоголя достаточно долго, чтобы они сдали экзамен на права?»

Президенту Нигерии, одетому в традиционную робу: «Вы выглядите так, как будто готовы ко сну».

«Сначала все говорили, что у нас должно быть больше свободного времени, а теперь жалуются на безработицу».

24-летней девушке, которая сказала, что работает в ночном клубе: «В стриптиз-клубе?»

Лидеру шотландской консервативной партии Аннабель Голди, указывая на традиционную ткань тартан: «У вас есть трусы, сшитые из этого?»

Обращаясь к неслышащим детям, стоящим на официальной встрече рядом с группой барабанщиков: «Глухие? Если вы тут стоите, то неудивительно, что вы глухие».

Во время визита в Канаду в 1969 году: «Я объявляю это открытым, что бы это ни было».

На фоне призывов запретить огнестрельное оружие в Великобритании после стрельбы в Данблейне в 1996 году: «Если, например, игрок в крикет вдруг решит пойти в школу и забить людей до смерти крикетной битой, что он мог бы сделать очень легко, вы же не запретите крикетные биты?»

Студенту, вернувшемуся из путешествия по Папуа — Новой Гвинеи: «Так вам удалось не быть съеденным, верно?»

Обращаясь к Дэвиду Миллеру, передвигающемуся на мотороллере из-за проблем с двигательным аппаратом: «И скольких людей вы сбили на этой штуке за сегодняшнее утро?»

25-летней сотруднице консульства, одетой в платье с молнией по всей длине: «Меня арестуют, если я расстегну эту молнию».

Малале Юсуфзай, выжившей после покушения талибов за проведение кампании, призывающей обеспечить безопасность пакистанских школьниц: «Дети ходят в школу, потому что родители не хотят видеть их дома».

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