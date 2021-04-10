Ученые нашли фермент коронавируса, отвечающий за его распространение 1 10.04.2021, 16:28

Это открытие даст возможность создать более эффективную вакцину от заболевания.

Ученые нашли фермент в составе молекул коронавируса, отвечающий за его распространение. По словам специалистов, открытие даст возможность создать более эффективную вакцину от заболевания, пишет lenta.ua.

Для получения данных о ферментах коронавируса, отвечающих за различные процессы, специалистам пришлось изучить атомную структуру SARS-CoV-2. Ученые из Университета Британской Колумбии сообщили, что одна составляющая молекулы вируса отвечает за процесс репликации и заражения органических клеток. Если специалистам удастся разработать препарат, блокирующий действие такого фермента, то пациент, которому его введут, перестанет быть заразным для окружающих.

«Прорыв стал возможен благодаря усовершенствованному микроскопу, способному увеличивать объект до фотонов. APS производит рентгеновские лучи, что дает возможность изучить молекулярную структуру коронавируса. Если ферменты будут выведены из строя, то это позволит излечить пациента, эффективно блокируя репликацию вируса и последующую передачу», - рассказали специалисты Университета Британской Колумбии.

По словам ученых, обнаружение ферментов, отвечающих за распространение коронавируса, пока не дает возможности остановить его распространение. В будущем ученые надеются, что препарат на основе их разработки существенно снизит темпы пандемии.

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