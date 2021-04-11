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Индия и Китай договорились о мирном урегулировании на границе

  • 11.04.2021, 9:03
Индия и Китай договорились о мирном урегулировании на границе

Переговоры прошли на уровне министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар на состоявшейся накануне встрече договорились о нормализации ситуации на границе между двумя странами в Ладакхе, сообщает ТАСС.

"Министры иностранных дел двух стран согласились с тем, что обе стороны должны следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в отношении развития индийских отношений, в том числе не допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт", – говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи.

Они отметили, что сложившаяся в Ладкхе ситуация не отвечает интересам обеих сторон и их пограничные ведомства "должны продолжать диалог, как можно скорее осуществить взаимный отвод (войск – ред), поддерживать необходимую дистанцию между ними и смягчать сложившуюся ситуацию".

Кроме того, министры согласились с тем, что стороны должны соблюдать существующие соглашения, поддерживать мир и спокойствие в приграничном регионе и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию.

Стороны договорились поддерживать связь и продолжать консультации по китайско-индийским пограничным вопросам, а также ускорить завершение разработки новых мер по укреплению взаимного доверия, сохранению и укреплению мира и спокойствия в районе границы.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.

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