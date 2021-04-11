Названо неожиданное лекарство против COVID-19 11.04.2021, 10:05

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Открытие совершили в Калифорнийском университете.

Ученые Калифорнийского университета обнаружили новое вещество, которое может помочь в лечении коронавируса COVID-19.

По словам ученых, вещество K777 оказалось эффективным ингибитором катепсина L — фермента, который способствует заражению человеческих клеток вирусом. Об открытии сообщается в статье, которая была опубликована в журнале ACS Chemical Biology.

По словам ученыз, коронавирус SARS-CoV-2 не может присоединяться к человеческим клеткам и инфицировать их, если человеческий фермент — катепсином L — не расщепляет S-белок (белок-шип) вируса. При этом, структура катепсина очень похожа на крузаин, который вырабатывается у паразита Trypanosoma cruzi, возбудителя болезни Шагаса (американского трипаносомоза). Это тропическое заболевание носит хронический характер, а также провоцирует развитие сердечной недостаточности и других необратимых повреждений внутренних органов.

Ученые выяснили, что небольшие концентрации K777 ингибируют катепсин L, что может уменьшить способность SARS-CoV-2 инфицировать клетки, не нанося им вреда.

В экспериментах использовались различные клеточные линии, но не на всех ингибитор оказал эффективное воздействие. По словам ученых, это связано с тем, что не все клеточные линии продуцируют одинаковое количество катепсина L или одинаковое количество ACE2.

ACE2 — клеточный рецептор, который белок-шип вируса использует для фиксации на клеточной мембране после его расщепления катепсином L.

По словам ученых, экспериментальное терапевтическое средство, основанное на K777, может предотвратить повреждение легких при заражении коронавирусом у животных и хорошо переносится людьми, которые принимали участие в клинических испытаниях.

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