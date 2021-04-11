Сын Елизаветы II рассказал, как она переживает уход из жизни принца Филиппа
- 11.04.2021, 19:57
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Принц Эндрю заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, была «страшной потерей».
Британская королева Елизавета II описала смерть своего супруга герцога Эдинбургского как «оставившую огромную пустоту в ее жизни».
Об этом рассказал ее сын Эндрю, герцог Йоркский, сообщает BBC.
Выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, принц Эндрю заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, была «страшной потерей».
«Я очень сочувствую своей матери, которая ощущает это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой», — добавил герцог.
Он сказал, что любит своего отца, который «всегда был тем, к кому можно было прийти».
Описывая резонанс, который вызвала смерть принца Филиппа среди общественности, принц Эндрю добавил: «Мы потеряли дедушку нации».