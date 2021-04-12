Ученые раскрыли тайну происхождения скифов 12.04.2021, 13:37

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Эксперты выделили два главных центра происхождения воинов.

Ученые смогли определить место происхождения скифов. Результаты работы были обнародованы в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances, пишет lenta.ua.

Международная группа ученых изучила ДНК 111 скифов. Их останки специалисты извлекли из курганов, которые располагаются в России, Кыргызстане и Казахстане. Результаты исследования показали, что генетический набор древнего кочевого ираноязычного народа, существовавшего с VIII века до нашей эры по IV век нашей эры, являлся «коктейлем», который отражал бурную эпоху железного века.

Несмотря на большое количество полученной информации, эксперты выделили два главных центра происхождения воинов. Первым является Алтай. Именно в этом регионе были обнаружены наиболее древние следы скифов. Второй располагается в западной части Урала.

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