Нужно поднажать! 6 12.04.2021, 20:03

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Самый действенный способ ушатать режим – это бить по деньгам Таракана.

Санкции работают! Помните как у режима "горело"? Как они собирали под принуждением и угрозы подписи в ответ на санкции? Как они объявили смешную и жалкую "ответку"?

Нужно поднажать! Тысячи белорусов сейчас в тюрьмах, те, кто на воле должны работать на 101%, пишет читатель телеграм-канала “Баста!”

Чем больше санкций - тем меньше денег у прикорытников и самого Таракана. Самый действенный способ ушатать режим, это бить по деньгам. Лукашисты помешаны на деньгах - это уничтожает их, не дает спать.

Диаспоры очень бы помогли, если бы каждый день искали кошельков их детей за границей и информировали соседей и учащихся с ними, что это за негодяи, и на какие кровавые деньги они живут. Социальные сети это хорошо, инфоповод нужен, но нужно работать и в живую. Это тоже важно.

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