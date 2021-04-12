Размышления 12 апреля 2 Егор Седов

12.04.2021, 22:25

2,302

Секретничали. Скрывали поражения. Говорили только о победах. Пришли к результату.

Тут народ удивился странному фото Гагарина из журнала "Тайм" 1961 года.

Были куда бОльшие странности. Как вам эта серия Монголии - тоже за 1961-й? Все бы ничего, только это - не "Восток". А совсем даже наоборот - американский "Меркурий".

Почему?

А из-за идиотских игр в секретничанье. Пока американцы пиарили свои программы, Советы секретили все, что можно и что нельзя. Жертвой стал, например, Королев - прославленный, конечно, только посмертно. А в 1961-м его ФИО было "Товарищ Главный Конструктор".

Вот и изображения "Востока" появились гораздо позже.

Вот и пришлось монгольским (точней, венгерским - по линии соцсодружества) художникам фантазировать: ну, если американский корабль выглядит так, то и советский должен быть каким-то таким. Это - не их вина.

А секретничанье и "у нас должны быть только победы, о поражениях, о неудачных запусках ТАСС молчит" до добра, разумеется, не довело.

*

Вот еще несколько примеров "странностей", которые на самом деле не ошибки художников, а плоды советского секретничанья.

Такие странные сооружения без намека на спускаемый аппарат - это не фантазия чехословацкого художника, так - условно - "Востоки" тогда и изображались.

А еще чаще - в виде некоей условной ракеты, как на "гагаринском выпуске" Венгрии. Надо полагать, что в каком виде ракета стартовала, в таком она на орбиту и вышла. Что, разумеется, совершенно не так.

Но, позвольте, ведь среди космонавтов был художник - Алексей Леонов. Уж он-то изобразил бы все так, как надо!

А он и изобразил. Что мог - как надо. А что не мог - как велено. Для марки гвинейской почты использована зарисовка Алексея Леонова для "Комсомольской правды". Выход в космос - да, все так. А вот позади космонавта - некий маловразумительный аппарат, совершенно непохожий на настоящий "Восход-2".

Впрочем, в СССР дела с истинностью изображений обстояли хуже, чем в Гвинее. Блок в честь все того же "Восхода-2" - классика жанра "ошибки на марках". Красный скафандр, который непригоден для выходов в космос. Космонавт выходит в космосе прямо из кабины, где виден первый пилот. (Именно так дело и обстояло - только, опять же, не у Советов, а у американцев, а вот на "Восходе-2" была шлюзовая камера). Ну, и, конечно, сам корабль - все та же условность.

Но все это сложно считать настоящими ошибками. Нет, дело - именно в засекречивании.

Из космоса сделали особую "скрепу" советской квазирелигии (советское общество отнюдь не было атеистическим, как заявлялось). Ну, а раз оно так, то должно быть и деление на обладающих сакральным знанием "жрецов" - и на "простецов", которые должны гордиться подвигами... и не особо задумываться, что стоит за подвигами или сколько случилось провалов (о которых в лучшем случае сообщалось "запущен тяжелый искусственный спутник", а чаще - не сообщалось вообще).

Можно много рассуждать, правильно или нет американцы пиарили подготовку к своим космическим запускам, а Советы - скрывали все и выдавали исключительно победы, сделали свои достижения "скрепой".

Но можно просто полюбоваться на результат.

И вот этот результат я сегодня заснял не где-то, а в родном Сестрорецке, у исторического вокзала.

Это называется химерой. То есть, тем, что может существовать по частям, само по себе, но вот чтобы вместе...

Собственно, прекрасный символ происходящего. Будет даже жаль, если прозрачную ракету, поставленную к празднику, уберут.

Эта химеричность свойственна не только для адептов режима, но и в принципе для него. Красно-белая фантазия, почитание Сталина и Николая II, "празднества непричастных"... а что дальше? А дальше может быть только тупик.

Егор Седов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».