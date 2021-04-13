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Социолог о запрете на публикацию опросов: Попытка потушить пожар бензином

  • 13.04.2021, 10:18
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Социолог о запрете на публикацию опросов: Попытка потушить пожар бензином

Власти обиделись на мем про 3%.

Все запреты, связанные с распространением информации, - попытка потушить пожар бензином, направленная на укрепление государственной монополии на информацию, заявила социолог Оксана Шелест в комментарии для thinktanks.by.

- Все довольно очевидно. Белорусский режим понимает, что правда не на его стороне, и пытается максимально ограничивать доступ к объективной информации в государстве. Почему не публикуются данные Белстата? Вернее, публикуются, но в таком усеченном виде, что из них ничего нельзя понять.

Все запреты, связанные с распространением информации, - это попытка потушить пожар бензином, направленная на укрепление государственной монополии на информацию.

Думаю, вполне понятно, почему проявляется такое внимание к независимым социологическим опросам. Одним из существенных факторов событий 2020 года, начиная с мобилизации и разворачивания предвыборной ситуации, стало представление людей о том, что они - большинство: не мне одному не нравится режим, не я один хочу перемен, нас - большинство.

Эта тенденция началась со знаменитого мема про 3%; это был, естественно, мем, но он давал представление о том, как нас много, чего мы хотим, которое играло и до сегодняшнего дня играет очень значительную роль.

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