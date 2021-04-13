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Умер знаменитый «песняр» Леонид Борткевич

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  • 13.04.2021, 12:05
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Умер знаменитый «песняр» Леонид Борткевич
Леонид Борткевич

Исполнителю знаменитых песен «Беловежская пуща», «Вероника» и «Купалинка» был 71 год.

Cтало известно о смерти Леонида Борткевича. Белорусский артист из легендарных "Песняров" умер на 72-ом году жизни. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения, пишет kp.by.

О смерти знаменитого "песняра" сообщила певица Ирина Видова. Артистка написала, что не стало Леонида Борткевича во вторник, 13 апреля.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Музыкой начал увлекаться еще в детстве: был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, играл на гитаре и окончил музыкальную школу по классу трубы. Во время учебы в архитектурном техникуме являлся солистом местного оркестра, а после - вокалистом ансамбля "Золотые яблоки".

В 1970 году Владимир Мулявин позвал певца выступать в свой ансамбль "Песняры". Леонид Борткевич стал голосом популярной группы. В его исполнении слушатели запомнили такие хиты, как "Александрина", "Олеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вероника", "Купалинка" и многие другие.

С 1971 года начались первые зарубежные поездки ансамбля. "Песняры" выступили на Международном фестивале песни в Сопоте (Польша), в 1973 году ансамбль победил на проходившем в Минске Всесоюзном конкурсе советской песни. А в 1976 году с большим успехом прошли гастроли "Песняров" в США. Именно "Песняры" были первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем, гастролировавшем в США. Они стали первыми обладателями "Золотого диска" СССР.

В 1980 году Борткевич поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на курс легендарного эстрадного режиссера, профессора Иоакима Шароева. В том же году из-за невозможности совмещать гастроли и учебу Леонид покинул ансамбль "Песняры".

С 1983 года являлся солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году с женой, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США, где прожил около десяти лет.

После возвращения в Беларусь Леонид работал в ансамбле "Песняры" до самой смерти Владимира Мулявина. В 2003 году Борткевич с несколькими участниками ансамбля "Песняры" создал свой коллектив с таким же названием, который просуществовал до 2008 года.

В 2009 году музыканты Анатолий Кашепаров, Олег Молчан и Леонид Борткевич объединились в ансамбль "Песняры", руководителем которого Борткевич.

Леонид Борткевич является заслуженным артистом Беларуси (1979), лауреатом I премии Всесоюзного конкурса советской песни (1973), а также лауреатом международных фестивалей и конкурсов.

Артист выпустил автобиографическую книгу "Песняры" и Ольга", в которой поделился с читателями своей творческой и личной жизнью, рассказал об уникальности ансамбля "Песняры". Отдельную главу посвятил своему другу и учителю Владимиру Мулявину. На основе дипломного проекта Борткевича был построен минский кинотеатр "Октябрь".

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