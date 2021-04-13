В Сети появились данные бандитов из самых одиозных структур ГУБОПиК

В Сети появились данные бандитов из самых одиозных структур ГУБОПиК29
- 13.04.2021, 13:08
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Для будущего трибунала названы фамилии и опубликованы фото.
В августе 2020 года по указанию Карпенкова Н.Н. под началом ГУБОПиК были сформированы группы "Атаки", задачей которых был "выход на улицу», пишет телеграм-канал инициативы ByPol.
Всего было сформировано 4 таких группы, в состав каждой из которых помимо сотрудников ГУБОПиК входили военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь.
"Атаку-1" возглавил заместитель начальника 1 управления – начальник 1 отдела ГУБОПиК полковник милиции Ковач Дмитрий Александрович.
"Атаку-2" возглавил начальник 2 отдела 1 управления ГУБОПиК подполковник милиции Макаревич Андрей Иосифович.
"Атаку-3" возглавил замначальника 4 отдела 2 управления полковник милиции Вашкевич Владимир Владимирович.
"Атаку-4" возглавил начальник 4 отдела 4 управления подполковник милиции Бандарович Алексей Степанович.
В состав названных групп вошли многие идентифицированные сотрудники ГУБОПиК. ByPol называет имена, фамилии, телефоны, адреса и публикует фото еще 17 человек.