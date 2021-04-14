Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей 14.04.2021, 8:35

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Елизавета II

фото: epa

Королева Великобритании приняла участие в официальных мероприятиях.

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа.

Об этом сообщает ВВС.

В среду, 14 апреля, королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. Он, в частности, будет организовывать похороны Филиппа.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Он два месяца не дожил до 100-летия. Похороны состоятся 17 апреля в Виндзоре по плану, составленному самим герцогом Эдинбургским, пожелавшим избежать любых государственных формальностей.

Королева Елизавета вступила в восьмидневный траур, в течение которого она не будет выполнять государственные обязанности. После этого наступит второй, 30-дневный этап официального траура. В этот период королева сама будет решать, в каких рабочих встречах ей участвовать. Вместе с Елизаветой ІІ траур будет придерживаться вся королевская семья, представители королевы и королевской семьи в Великобритании и за рубежом.

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