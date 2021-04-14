Эксперт: Бензин в Беларуси будет дорожать даже если нефть не будет расти 2 14.04.2021, 11:31

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Бюджету и НПЗ нужны деньги.

С 13 апреля в Беларуси в очередной раз подорожал бензин — традиционно на 1 копейку. На мировых рынках на этой неделе наблюдается некоторый рост стоимости нефти.

Myfin.by поинтересовался у эксперта, насколько связаны эти два процесса и что будет с ценами на нефть и бензин дальше.

- В течение дня 13 апреля стоимость нефти растет. Она выросла примерно с 63,0 до 63,6 доллара за баррель нефти марки Brent. Связан этот рост с нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, - отметил старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- При этом надо отметить, что этот рост достаточно умеренный. Например, в понедельник, 12 апреля, в начале американской сессии нефть уже торговалась выше, чем сейчас - по 64 доллара за баррель. Вчерашние колебания - с 62 до 64 долларов за баррель - составили 3% от цены, то есть по амплитуде это было в три раза больше сегодняшних изменений.

Если посмотреть на картину чуть глобальнее, то с середины марта с нефтью вообще ничего особо интересного не происходит. Она заперта в диапазоне 60-65 долларов за баррель марки Brent. И последнюю неделю происходит такой очень неспешный рост от нижней границы этого диапазона к верхней. Но пока на рынках не случится каких-то глобальных потрясений, нефть, вероятнее всего, в этом диапазоне и останется.

Что касается бензина, в Беларуси с начала года это уже десятое повышение цен. Действительно, в начале года цены на нефть росли. Продолжался тот рост, который стартовал еще в начале ноября прошлого года.

В праздничный день 8 марта марка Brent достигла уровня 71 доллар за баррель, после чего начала снижаться и опустилась к 60 долларам. И сейчас, как мы уже сказали, торгуется вблизи 63,5 доллара за баррель. Это на 10% ниже, чем в начале марта.

То есть уже больше месяца ни о каком росте нефти на мировых рынках речь не идет, но по инерции цены на внутреннем рынке на топливо повышаются.

Вероятнее всего, будут повышаться и дальше, потому что и бюджету, и НПЗ в связи с проводимой на них модернизацией очень нужны деньги.

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