Цена на нефть взлетела 2 14.04.2021, 18:51

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Цена нефти Brent превысила $66.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 4%, до $66 за баррель впервые с 18 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. На максимуме цена достигала $66,41 за баррель, передает РБК.

Основным движущим фактором цен сегодня стал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором прогнозируется рост мирового спроса на нефть во второй половине года, сообщил Reuters аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. МЭА увеличило прогноз по потреблению нефти в этом году. По прогнозам агентства, спрос на нефть в 2021 году составит 96,7 млн баррелей в сутки. Это на 230 тыс. баррелей в сутки больше предыдущего прогноза МЭА и на 5,7 млн баррелей больше уровня 2020 года. Ранее на этой неделе ОПЕК+ также улучшила ожидания потребления сырья в мире в 2021 году, но только на 100 тыс.баррелей в день.

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