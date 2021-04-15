Руководитель IT-компании: Перемены к лучшему неизбежны, за пару лет в Беларуси будет «как в Польше» 6 15.04.2021, 9:24

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фото: pexels.com

Почему стоит оставаться в стране и преображать ее.

Прошлой осенью у нас выходили истории айтишников о переезде в разные страны — начиная с близких и заканчивая экзотикой вроде Эквадора и Колумбии. Мнения о переезде у них разные: кому-то новая страна «зашла», а кто-то думал, что ситуация будет иной, пишет onliner.by.

Дмитрий — руководитель белорусской IT-компании в сфере интернета вещей с штатом сотрудников под двести человек. Компания расположена в Беларуси, а сам Дмитрий живет в Великобритании. По его прикидкам, около 30% специалистов компании всерьез раздумывают над релокейтом. В то время как некоторые компании переезжают за границу либо открывают там представительства с возможностью переезда сотрудников, Дмитрий занял другую позицию. Он считает, что уехавшие специалисты со временем «потеряются» в чужой стране, а люди руководствуются эмоциями и не понимают в полной мере, что ждет их на самом деле.

«Люди не представляют, что будет с их жизнью в другой стране»

В моей компании, как и в других, достаточно много сотрудников интересуются релокацией. По примерной статистике, заинтересованы 20—30%, из них 10% заинтересованы достаточно серьезно, а где-то 5% уже находятся в процессе релокейта. То есть это вполне себе массовое явление. Я не против, это личное желание людей. Но я за то, чтобы люди понимали, что будет происходить с ними в эмиграции. У меня большой опыт жизни за границей: примерно по пять лет я провел в Израиле, Италии и Англии. Для меня по большому счету неважно, в какой стране жить. Главное — объем работы, который нужно выполнять из любой точки мира. И моя жизнь абсолютно не похожа на жизнь среднестатистического человека, который просто уехал в другую страну и работает там.

Основная проблема — люди не представляют, что будет с ними и их жизнью в другой стране. В 100% случаев ожидания не соответствуют реальности. Говорю это, как физик: будущее не может полностью соответствовать твоим представлениям о нем.

В результате перемещений и воздействия разных отвлекающих факторов люди окажутся не так продуктивны. Вы потратите тысячи часов на нахождение любимого йогурта в супермаркете, в очередях к бюрократам, на поиски места для жизни или учебы детей. В незнакомом месте каждая мелочь отнимает уйму времени и сил на те вещи, которые вы даже не замечаете дома. Поди объясни парикмахеру на пальцах, какую прическу ты хочешь: даже если вы можете сделать это по-английски, не факт, что парикмахер вас поймет. Уверен, ближайшие пару лет вы будете вспоминать, какие классные парикмахеры, официанты, врачи, учителя, таксисты, сантехники, продавцы были в Минске. Множество мелочей, которые отнимают кучу времени, сил и денег, в течение пары лет изменят ваш образ жизни и мышления так, что вы, скорее всего, потеряете общность с нашей компанией. Конечно, это произойдет не сразу — сейчас почти все хотят и после переезда работать в наших командах на наших проектах.

Скорее всего, специалисты не смогут работать так же эффективно: нужно много внимания уделять детям, проходить бюрократические процедуры — все это отвлекает от работы. Плюс в другой среде меняется фокус, человек находится в стрессе. В результате он находит другую работу, которая меньше соответствует его ожиданиям, но решает его локальные ежеминутные вопросы: какой-нибудь документ пообещают сделать, например. Я высоко оцениваю шансы, что люди просто потеряются для нашей компании. А это не идет на пользу ни сотрудникам, ни компании.

«После выплаты налогов из $3000 останется около $2200»

Причина, по которой люди думают о релокейте, понятна: конечно, это безопасность. Айтишники не читают про урожаи, а события в их информационной ленте — как кого-то несправедливо посадили, кого-то дубинками избили. Плюс непонятное будущее и статус: чем это все закончится, неужели все будет продолжаться? У людей абсолютно четкий запрос на перемены, и они не принимают ситуацию, когда с ними не считаются. Это очень сильно давит. И непонятно, что с бизнесом, куда он будет двигаться. Пока что тенденция показывает негативный рост экономики, и правительство не предлагает программы, как это изменить. Сумма факторов приводит к тому, что люди начали серьезно задумываться о своем будущем.

Польша стала одним из основных направлений, к которому привлекается внимание айтишников. Почему? По большому счету потому, что все остальные сдулись. Украина — непонятная структура с ФЛП (физическое лицо-предприниматель. — Прим. Onliner), и глобально это та же Беларусь, только без ОМОНа на улицах. Прибалтика — взялись круто и много чего наобещали, но на самом деле в реальность воплотилось далеко не все, плюс сложный въезд из-за «короны». Дальнее зарубежье всегда было непростым для переезда.

Таким образом, Польша стала наиболее предпочтительным вариантом, причем иногда ее рассматривают как трамплин для переезда дальше на Запад. Я против ничего не имею: Польша движется в сторону европейских ценностей, ее можно назвать правовым государством, поступают серьезные финансовые вливания от Евросоюза.

Но у них есть проблема: многие молодые и активные поляки уехали в другие страны Европы. Только в Великобританию мигрировало более 800 тыс. поляков. Примерно такая же ситуация с польской эмиграцией в Скандинавию и Германию. Естественно, уезжают они не от шикарной жизни. И это объясняет, почему Польша активно привлекает белорусов: ей надо заменить уехавших.

Один из факторов, который не учитывают уезжающие, — это то, что Польша — достаточно консервативная религиозная страна. Например, все слышали про новый закон о запрете абортов. В целом религиозная повестка влияет на светскую жизнь. Но самый серьезный фактор — высокие налоги. Если разработчик, условно говоря, в Минске получал $3000 по курсу, то в Польше после выплаты налогов ему останется где-то $2200 или немногим больше. Есть, конечно, заманчивые предложения от разных организаций и частных консультантов относительно того, как уменьшить этот налог. Тут следует предостеречь от неразумных решений: я предполагаю, что бо́льшая часть из этих комбинаций закончатся налоговым расследованием и существенным штрафом. Да, вряд ли вас посадят в тюрьму или будут бить резиновой палкой, но вы заплатите все, что должны, сполна и еще с внушительным штрафом. Люди об этом не задумываются, но когда начинают жить реальной жизнью и платить по счетам, то вдруг понимают: все не так хорошо, как казалось. Языковой барьер не добавляет комфорта: пройти бюрократические процедуры по регистрации и своему пребыванию в стране может быть непросто без знания польского.

И еще очень важный момент: любой эмигрант всегда теряет в своем социальном статусе. Айтишник в Минске — это статус, который позволяет легче получить кредит или арендовать квартиру. Айтишнику, если сильно утрировать, девушки улыбаются. А в другой стране пройдет несколько лет, прежде чем человек просто вернется на тот же уровень.

«Человек будет вынужден подстроиться под новую реальность»

Согласен, по отдельности эти факторы не выглядят настолько убедительно, чтобы отказаться от релокейта. Но когда сводишь все воедино, то перечисленные факты начинают превалировать. Это пока в Беларуси живешь, кажется: «Налоги выше? Да подумаешь, было три тысячи, стало две — жить можно». Можно, но жизнь будет не лучше, а хуже.

Зато там безопаснее? Скажу так: процент людей, у которых есть реальные основания переживать за свою безопасность, не такой большой — по крайней мере значительно меньше доли тех, кто думает о релокейте. Многие всерьез обеспокоены своей безопасностью, и я прекрасно понимаю, почему у них возникают такие мысли. Я не могу быть уверен в том, что юридическая система в Беларуси может гарантировать соблюдение всех прав и свобод в соответствии с Конституцией. Но, соблюдая элементарные правила безопасности, эти риски можно свести к минимуму.

Допустим, релокейт все же случился. Человек будет вынужден подстроиться под новую реальность — обязательно придется адаптироваться. Даже вот банальная ситуация: в Беларуси при повышенной температуре люди вызывают скорую. Об этом можно сразу забыть. И там просто так не позвонишь другу: «Слушай, у меня вот такая проблема, помоги».

Если мои сотрудники все же захотят уехать — пожалуйста, я никак не препятствую, они могут продолжать работу в моей компании. Я ценю их всех и очень хочу, чтобы они остались работать со мной. Но боюсь, что релокейтом они создадут проблемы в первую очередь себе.

Как построить «ту же Польшу за пару лет в Беларуси»

Что делать? Я уверен, что перемены к лучшему в Беларуси неизбежны. Они точно произойдут. Вопрос — когда и как. То, что сейчас происходит с тем же релокейтом, — это «реакция на реакцию». Мало кто планирует далеко вперед, и это касается всех сторон. Нынешнее положение не может оставаться таким же — я могу предположить, что в ближайшие 6—12 месяцев Беларусь будет вынуждена начать движение в сторону экономического прогресса и политического диалога. Поэтому просто не спешите и не поддавайтесь эмоциям.

Если посмотреть на эту ситуацию без эмоций, применяя чисто прагматический подход, то мы увидим, что люди готовы отдать как минимум 20% своей зарплаты и 20% своего свободного времени на релокацию. Потратив эти деньги и время в своей родной стране на правильные и полезные вещи, мы построим ту же Польшу за пару лет в Беларуси. Никто не может помешать, и никто не может наказать за хорошие и правильные дела.

Например, сейчас в интернете полно фотографий копающихся в мусоре бабушек в доказательство скорого падения режима. По-моему, правильнее помочь этой бабушке вместо фотографирования. У вас для этого есть и время, и деньги — это будет отличным вкладом в перемены.

Позвоните маме, родным в деревню и поговорите, оторвите их от просмотра телевизора — и что-то изменится в лучшую сторону. Есть тысячи маленьких полезных дел, которые надо сделать, но нет то времени, то денег — а у вас они есть, но вы хотите потратить их в чужой стране. Отдав 20% своей зарплаты детскому онкоцентру или покрасив и вычистив свой подъезд, можно сделать жизнь общества чуть-чуть лучше и красивее. Я считаю, что это все намного правильнее, чем релоцироваться.

Да, вам может быть страшно, но, скорее всего, это просто эмоции. И то, что вам действительно угрожает, — это, как в известной сказке Чуковского, ваш собственный страх. Вы разлетаетесь, как птицы от пугала, и отправляетесь добывать себе пропитание в более сложных условиях, потому что не можете отличить реального человека с ружьем от тюфяка в старой рубашке и шляпе с палкой.

И если вы решили релоцироваться, то это абсолютно нормально — переехать в другую страну, где есть хорошая работа или климат, где построили справедливое общество и закон работает. Это все очень хорошо, только не говорите ни себе, ни людям, что вы помогаете Беларуси своим отъездом, выражаете свою гражданскую позицию. Нет, это не так.

Не думайте, что вы перевезете маму, если она заболеет, или поможете племяннице получить прекрасное образование. Скорее всего, вы просто уедете, закрутитесь в своей суете и не сможете помочь кому-то хотя бы вполовину так, как если бы вы были рядом с ними.

Если вы уедете, сфокусируетесь на своей жизни и своих задачах, вы обретете здоровый эгоизм, вы перестанете ожидать, что кто-то вам поможет, перестанете думать, что кто-то вам должен обеспечить медицинское обслуживание, образование или соцгарантии, — вы сами по себе и сами за себя в ответе. Но самое интересное, что сделать все это вы можете уже сейчас — надо просто посмотреть в себя и начать поступать ответственно и продуманно, думая о результате, а не об эмоциях, обидах и обманутых ожиданиях.

И удачи вам во всех ваших начинаниях. Живите счастливо — это зависит только от вас!

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