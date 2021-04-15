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Десантник Руслан Окостко: Свобода внутри, этого не отобрать

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  • 15.04.2021, 13:28
  • 2,988
Десантник Руслан Окостко: Свобода внутри, этого не отобрать
Руслан Окостко

Каждый новый день приближает к победе.

Telegram-канал «Стачком Беларуськалий» опубликовал письмо политзаключенного, десантника Руслана Окостко, который в ноябре шел по Солигорску с бело-красно-белым флагом. Он был приговорен к трем годам колонии.

«Свобода внутри и этого не отобрать. Всему свое время! Верю в лучшее и буду верить! Каждый новый день приближает к свободе. Жыве!» — пишет Руслан Окостко.

Адрес для писем: Следственная тюрьма №8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А

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