Художник с оптическим прицелом 15.04.2021, 15:31

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Владимир Цеслер

Плакаты и мемы Владимира Цеслера стали неотъемлемой частью белорусского протеста.

В галерее Artplay работает выставка одного из самых известных дизайнеров и художников Беларуси Владимира Цеслера «Оптика Цеслера». С началом протестов Цеслер вошел в Координационный совет белорусской оппозиции, а в августе был вынужден временно покинуть страну. Его плакаты и мемы стали неотъемлемой частью, а нередко и вывеской белорусского протеста.

Арт-эксперт, галерист и куратор Марат Гельман побывал на выставке и рассказал, почему эта экспозиция не только одно из важных художественных событий сезона, но и живой укор российскому арт-сообществу, пишет The Insider:

— Выставка «Оптика Цеслера» в Artplay очень осторожная. Гораздо более осторожная, чем сам художник. О выставке будет ниже, но она — лишь повод. Сам автор не приехал на нее не только из-за пандемии. А вдруг российские власти выдадут его Лукашенко? Нет, не надо рисковать.

У нас в резиденции в Черногории был белорусский художник Алексей Кузьмич. Он показывал раны на спине и ягодицах после пребывания в застенках Луки. Чудовищно. В целом, в этом конфликте с властью белорусские художники открыто встали на сторону общества и даже в авангарде общества. Очень много протестного искусства, искусства в поддержку оппозиции. Мария Колесникова — музыкант, Владимир Цеслер — самый известный из живых художников, оба члены Координационного совета оппозиции. И это укор российской художественной сцене. Отдельная тема, о которой хочется поговорить, конечно, но московская художественная сцена съежилась сегодня, по-моему, именно из-за своей демонстративной отстраненности от социальных процессов, лояльности власти и институциям. Респект Минску — позор Москве.

Но вернусь к Цеслеру. Он 1951 года рождения, то есть в его жизни уже были героические времена — семидесятые. Далее по моей классификации 80-е были эпохой энтузиазма. 90-е — профессиональное становление и в 2000-е уже можно было стричь купоны с громкого, заслуженного имени и реализовывать амбициозные проекты, думать о синекуре… но вот опять героические времена. Опять время прямого высказывания, время плаката.

Эти плакаты — реакция художника на события лета-осени 2020-го. Цеслер первым обозначил связь между оккупацией Беларуси немецкими войсками во время Второй Мировой войны и поведением Лукашенко и его оккупационного режима.

Тут надо, конечно, сказать, что трансформация плаката в 90-е годы стала причиной появления целой плеяды художников. Кроме Цеслера это Владимир Добровинский, Петр Банков, Андрей Логвин. В какой-то момент плакат потерял заказчика. Его перестали расклеивать на тумбах, вставлять в витрины, за него перестали платить. И в этот момент, потеряв утилитарность, он стал искусством для искусства, а дизайнеры, получив абсолютную свободу, стали художниками. Конечно, Владимир Цеслер не только художник плаката, и на выставке в Artplay как раз его плакатов нет, но сегодня именно они актуальны, остры, эффективны. Володя в Беларуси — мощная фигура, и поэтому его «шутки» над властью воспринимаются как громкие оплеухи. Разлетаются мгновенно. Берутся на вооружение. Пересказываются.

Да-да, пересказываются. Он автор невероятных мемов. То есть по форме это произведения искусства, но в основе каждого лежит игра. Игра слов, игра смыслов, игра контекстов. Вот мы замыленным взглядом проходили тысячу раз мимо парадокса, а Цеслер его визуализировал, добился оптического эффекта подлинности и наше зрение улучшил. Но остается в результате не только образ, но и мем.

Я сейчас погружаюсь в дигитальный NFT-art и понимаю, что там система критериев своя. И вот среди них, как, например, для салонного искусства, король критериев — «должно быть красиво», для криптоарта — «должен быть мем». И Цеслер — цифровой художник не только по медиа (большинство работ сделаны на компьютере), но и по этой «мемишности» (не путать с мимишностью).

Еще обязательно надо сказать об одном удивительном качестве «шуток» Цеслера. Обычно юмор — жанр легкий. Рисунок пером, карикатура или фельетон на последней странице газеты. Анекдот. Цеслер не жалеет ни труда, ни материала. Он шутит в мраморе и бронзе, шутит с помощью сложных програм 3D моделирования и высокоточных станков. Серьезно относиться к смешному — это, по моему, очень правильно. Очень современно. Юмор в тоталитарной стране — оружие. И щит, и меч. И нападение, и защита. Навальный из тюрьмы не зря стал писать почти как профессиональный юморист. Почувствовал то, что Цеслер знал еще с тех, предыдущих героических лет. С семидесятых.

И вот при всем этом остаться тонким художником с пластическим чутьем и вниманием к нюансам, которые зритель и не заметит, а так, для себя и для десятка коллег, — это Цеслер.

Фотографии с выставки в Artplay. Такие художественные отходы дизайнера. Цеслер занимается профессиональной настройкой оптики зрителя — учит нас видеть сквозь привычное.

Что касается выставки в галерее Artplay, она построена как развлечение. Будете много улыбаться. Хорошо для первого свидания, например. Проверить у спутника наличие самоиронии и чувства прекрасного. Но потом, после выставки, обязательно погуглите «протестное искусство Беларуси», «плакаты Владимира Цеслера».

Жыве Беларусь.

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