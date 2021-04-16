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Жители Новополоцка - преступникам режима: Расплата догонит, куда не беги

  • 16.04.2021, 18:23
Жители Новополоцка - преступникам режима: Расплата догонит, куда не беги

Патриоты записали сильное видео.

Жители Новополоцка обратились к преступникам тараканьего режима: "Расплата близка!". Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, вечером 11 ноября Героя Беларуси Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома.

Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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