Отряд российских военных кораблей зашел в Черное море 2 17.04.2021, 18:43

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Три корабля из отряда принадлежат к типу «Шмель».

В субботу, 17 апреля стало известно о том, что отряд российских военных кораблей зашел в воды Черного моря. В Сети опубликованы первые фото. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на сайт «Haber Turk».

В сообщении также говорится о том, что три корабля из отряда принадлежат к типу "Шмель". В отряде есть несколько десантных катеров. Судна обеспечения уже совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

За сутки до этого отряд пополнил запасы топлива и продовольствия, находясь в порту Темрюк. В Сети появились первые фото с отрядом кораблей, которые оказались в Черном море.

Сообщается, что российские военные корабли сопровождали катера береговой охраны Турции. В Турции сообщили, что это было сделано "из соображений безопасности".

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