Это цугцванг, Таракану пора бежать 21 18.04.2021, 9:35

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Что-то пошло не по плану.

Вернемся к визиту Мишустина в Минск. По первоначальному плану визит планировался дольше, чем на несколько часов. Но что-то пошло не по плану, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»

Мишустин был на встрече даже без блокнота, чего не скажешь о представителях хунты. Правильно. Зачем погружаться в детали с нелегитимным, чья подпись под документами не стоит бумаги и чернил, а поток шизоидного сознания может свести с ума любого собеседника? Те самые Ник и Майк нервно курят от вселенского заговора с целью устранения деда руками Федуты, Костусева с санкции высшего политического руководства США... А-а-а!. Где Берлин?

Громких заявлений для прессы не последовало. 500 миллионов плавно отодвинулись на конец июня (а режим их уже в первом квартале освоил).

Вместо этого дед наконец-то определился со своими планами на субботник и укатил на малую родину - в Александрию. В нескольких населенных пунктах Минской области, в которых тоже готовились к субботнику с участием агрофюрера, вздохнули с облегчением и порвали не один баян на радостях.

Это еще и психология. Мы уже писали, что режим «в домике». Теперь вот нужно еще под одеяло спрятаться, успокоиться и пересидеть, зарядиться энергией. Это тоже становится характерным ритуалом для неуверенных в себе людях, начинает появляться склонность к мистицизму - нужно посещать места силы, пить воду из целебных криниц. Только вот уже не получится. Цугцванг требует действий.

Тем более, что 22 апреля во второй половине дня на ковер в Москву. А там что? Продать себя как гаранта исполнения дорожных карт, растянутого на 3-4 года на штыках и российских дотациях - так себе идея для Кремля, а для белорусского общества - тем более. В общем - пора... Просто валить.

Режим не имеет перспектив. Режиму нет места в цивилизованном мире. Он лишился чемпионата мира по хоккею и еще ряда спортивных соревнований. Агротрэш не пустили на Евровидение. В агрогламур в Витебск ехать никто не хочет. В стране два непризнанных «президента» с одной фамилией.

А на дворе весна и впереди день Победы - 9 мая. Напоминаем, что это народный праздник. И нам с вами есть кем гордиться. Наши отцы и деды ковали победу над фашизмом. Синепалый о своей родне такого сказать не может, хоть и пытался, что-то там плести про отца, погибшего «на колчаковских фронтах». Получилось неловко. С дедом - вообще беда.

Режим же настолько испугался, что даже парад на 9 мая проводить не будет. Правильно, нечего оккупационному режиму праздники устраивать на партизанской территории.

А мы - мы у себя дома. И этот будет наш день. И наш салют.

«Победили фашизм - победим и лукашизм», - как метко подметил настоящий белорус в автобусной перепалке с ябатькой.

Большой концлагерь «Белоруссия» продолжает разваливаться и ехать на свалку истории.

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