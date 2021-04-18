Süddeutsche Zeitung: Запад может сделать пять вещей, чтобы предотвратить новую войну против Украины 8 18.04.2021, 14:16

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Кремль должен понять, что цена вторжения будет высокой.

Пока Россия продолжает стягивать войска к границам Украины, правительства на Западе до сих пор пытаются понять ее намерения. Кремль пытается запугать Киев или действительно готовит большую атаку? Владимир Путин, вполне возможно, это и сам еще не решил.

"Очень важно, чтобы мы помогли ему взвесить все варианты, чтобы он полностью понимал потенциальную цену и не начал войну, потому что осознал последствия", - пишет на страницах Süddeutsche Zeitung бывший посол США в Украине Стивен Пайфер ( перевод — unian.net).

За последние две недели Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму, который она незаконно аннексировала, а также вдоль восточной украинской границы.

Правительство США заявило, что это наибольшая концентрация российских войск в регионе с 2014 года. Между тем, российские корабли из Каспийского и Балтийского морей направляются в Черное море. Таким образом, российское морское присутствие возле украинского побережья тоже усилится. Риторика в Москве тоже достигла новой температуры. Например, главный пропагандист Дмитрий Киселев сказал, что Россия "в шаге от войны" и призвал к "денацификации" Украины.

Москва молчит, это не успокаивает

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков часто повторяет, что Россия "никогда не угрожала никому". Но Москва до сих пор не предоставила убедительные объяснения, почему она стягивает войска к Украине. 6 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о подготовке к военным учениям. И именно поэтому происходит мобилизация сил, похожая на подготовку к войне.

7 апреля украинская делегация в ОБСЕ использовала положения "Венского документа о мерах по построению доверия", чтобы попросить Россию разъяснить свое поведение. Москва проигнорировала запрос и бойкотировала встречу 10 апреля, посвященную проблеме. Такое поведение никого не успокаивает.

Пайфер считает, что, скорее всего, Россия бряцает оружием, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского и его правительство в Киеве, а также испытать Запад. Но это также может быть и подготовка военного удара. По мнению бывшего американского дипломата, сигналы, которые сейчас посылают западные правительства, могут повлиять на решение Путина.

Меркель говорит с Путиным, другим тоже стоит

Процесс доставки важных дипломатических сообщений уже начался. Канцлер Ангела Меркель поговорила с президентом России 8 апреля, требуя "развернуть российские войска, чтобы остановить эскалацию ситуации". 13 апреля президент США Джо Байден поговорил с Путиным. А министры иностранных дел стран G7 выпустили заявление, в котором призвали Россию "прекратить провокации и немедленно сократить напряжение".

Пайфер перечисляет шаги, которые Берлину стоит предпринять в рамках донесения в Кремль важных позиций Запада. Во-первых, это хорошо, что Меркель звонит Путину. Но другие лидеры государств и правительств этого пока не сделали. Канцлер Германии должна убедить своих коллег, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, поговорить с Путиным и донести до него такие же четкие послания.

Во-вторых, Меркель нужно позвонить Зеленскому и попросить других лидеров сделать то же самое, чтобы выразить поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Такие звонки могут успокоить нервы в Киеве и одновременно послать четкий сигнал Москве.

Нужны полеты над войсками России

Германия до сих пор не предоставила Украине никакой серьезной военной помощи. И никто не ожидает, что она это сделает. США и некоторые другие страны НАТО, однако, могут отправить дополнительную военную помощь, включая оборонительное вооружение.

Поэтому третий пункт - Берлин должен продемонстрировать свою поддержку или хотя бы понимание такого вооружения Украины, особенно учитывая высокую концентрацию российских войск у украинских границ. Страны НАТО не пойдут воевать с Россией за Украину. Но они могут дать украинцам средства для самозащиты.

В-четвертых, США и Великобритания должны провести разведывательные полеты над Украиной и Черным морем в ближайшие дни, чтобы получить лучшую картинку ситуации и дать понять, что они за всем следят. Германия должна предложить провести наблюдательный полет, согласно Соглашению об открытом небе. Она может сделать это вместе с другими странами-участницами соглашения. Полет нужно провести над Беларусью, Россией и вдоль границы Украины. Москва точно будет против, но сам запрос на наблюдательный полет уже продемонстрирует интерес Берлина к событиям.

Тема "Северного потока-2»

Пятый пункт, наверное, самый важный. Берлин должен рассказать Москве о санкциях, которые будут введены в случае российской атаки против Украины. "Северный поток-2" и так под угрозой либо из-за внутреннего политического давления в Германии, нацеленного остановить строительство газопровода, либо под давлением Конгресса. Последний требует, чтобы Белый дом наказывал компании, причастные к строительству "трубы" не зависимо от страны происхождения.

На протяжении последних 7 лет Германия играла ключевую роль в ЕС в процессе разработки санкций против России. Теперь она может поработать вместе с другими странами-участницами союза, а также с Вашингтоном, чтобы составить список разумных санкций, которые могут ударить по российскому суверенному долгу, крупным государственным компаниям и людям из близкого окружения Путина. Эти меры будут мгновенно введены, если российская армия пойдет в наступление против Украины.

По мнению Пайфера, этот список наказаний нужно передать российской стороне в частном порядке. Это поможет не допустить новую агрессию. Если Москва лишь гремит оружием, тогда все эти меры будут ненужны. Но даже так, они все равно не помешают.

Но если Кремль действительно серьезно настроен идти на войну, эти меры могут повлиять на его расчеты. Действовать нужно немедленно. Если Россия начнет войну против Украины в ближайшие недели, она тем самым затянет Европу в худший кризис за многие десятилетия. Германия и ее западные партнеры тогда пожалеют, что не сделали больше, чтобы не допустить этого.

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