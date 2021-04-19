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Ученые обнаружили таинственную пирамиду в древнем городе Майя

  • 19.04.2021, 12:20
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Ученые обнаружили таинственную пирамиду в древнем городе Майя

Ранее там находился город Тикаль.

Группа археологов из разных стран с помощью лазерного радара с борта самолета обнаружила в джунглях на территории современной Гватемалы множество рукотворных объектов. Они находились на месте, где у древних майя некогда стоял город Тикаль. Данные об архитектурных сооружениях были нанесены на карту, и историки приступили к их подробному изучению, сообщает lenta.ua.

Самым интересным объектом для исследования оказалась пирамида в южной оконечности города. Дело в том, что этот, находящийся в Тикале объект, выглядел в точности, как цитадель другого города-государства майя – Теотиуакуна. Только в уменьшенном варианте. При этом, Теотиуакуна был одним из крупнейших городов древней Америки, и находился он довольно далеко от Тикаля.

Чтобы подтвердить или опровергнуть связь здания в Тикале с Теотиуаканом, специалисты провели ряд полевых работ, в результате которых обнаружили фрагменты курительных трубок для церемоний, изображений бога дождя, оружие – все предметы, характерные для культуры Теотиуакана. Часть предметов при этом была изготовлена из зеленого обсидиана, месторождение которого имеется только на территории центральной Мексики.

Радиоуглеродная датировка показала, что цитадель в Тикале была возведена примерно в 300 г. н.э. Это позволило ученым сделать сенсационное предположение, что цитадель в стиле Теотиуакана в Тикале была ничем иным, как зданием посольства. И построена она была примерно за сто лет до того момента, когда войска Теотиуакана вторглись на территорию Тикаля и захватили город.

Имеются и другие косвенные свидетельства того, что изначально два города находились в дружественных отношениях, которые внезапно распались. А вот почему это произошло – ученым еще предстоит разгадать.

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