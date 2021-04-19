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Первый полет марсианского вертолета NASA: онлайн-трансляция

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  • 19.04.2021, 13:19
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Первый полет марсианского вертолета NASA: онлайн-трансляция
Фото: NASA/JPL-Caltech

Сегодня вертолет Ingenuity совершит первый полет.

В понедельник, 19 апреля, NASA намерено провести первый полет вертолета Ingenuity. Изначально агентство планировало провести его примерно 11 апреля, но из-за сбоя во время тестового запуска лопастей первый полет перенесли, пишет zn.ua.

Ожидается, что вертолет поднимется на высоту около трех метров над поверхностью Марса, пробудет в воздухе около 30 секунд, а затем мягко сядет. Ключевая сложность для проведения этой операции – колоссальное отличие давления у поверхности планеты от Земной. На Марсе давление в 170 раз меньше нашего.

Стоит отметить, что Ingenuity – экспериментальный летательный аппарат, он станет первым, который совершит полет за пределами Земли. Основная задача миссии – доказать, что такие полеты в принципе возможны.

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