Telegram позволит создавать магазины внутри мессенджера и оставлять чаевые 1 19.04.2021, 17:14

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Возможность появится в ближайшем обновлении.

В ближайшем обновлении Telegram появится возможность продавать товары и услуги в каналах и группах напрямую без помощи ботов, сообщает «Код Дурова».

Новый функционал издание обнаружило в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как будет работать функция, можно в тестовом магазине — TestStore.

Оплата за товары и услуги в Telegram будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, таких как Stripe, LiqPay, Payme и другие. Также появится возможность оставлять чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».