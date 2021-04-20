Пропавший экс-следователь Евгений Юшкевич найден в СИЗО KГБ 20.04.2021, 8:25

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Евгений Юшкевич

Он перестал выходить на связь вчера вечером.

Вчера более трех часов не выходил на связь бывший следователь СК Евгений Юшкевич, который является подозреваемым по уголовному делу. Об этом в соцсетях сообщила его девушка. Позже адвокат Евгения написала, что он в СИЗО КГБ, сообщает tut.by.

Бывший следователь, а ныне андроид-разработчик Евгений Юшкевич является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Его задержали в ноябре 2020 года, но после проведения следственных действий изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас он регулярно ходит на допросы. Во время одного из мартовских допросов кто-то проник в машину, на которой он приехал, и что-то там делал.

Вчера около семи часов вечера его девушка сообщила, что в течение двух часов он не выходит на связь, а, по словам соседей, у дома его ждала милиция.

Позже адвокат Юшкевича Мария Колесова-Гудилина написала, что он в СИЗО КГБ. По ее словам, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма).

Кто такой Евгений Юшкевич?

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.

Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также ведет твиттер, где высказывается о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур.

Его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но после проведения следственных действий ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

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