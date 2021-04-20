Партии Грузии подписали план по выходу из политического кризиса, предложенный ЕС 20.04.2021, 11:54

Подписание документа состоялось в резиденции президента страны.

Политические партии Грузии подписали соглашение по выходу из кризиса, представленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Подписание документа состоялось в резиденции президента Грузии, Мишель принимал участие в церемонии по видеосвязи.

"Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать. Спасибо президенту Саломе Зурабишвили и всем сторонам", – написал Мишель в Twitter.

Как сообщает "Эхо Кавказа", документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили, лидеры партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, лидер партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии "Гирчи – Больше свободы" Зураб Джапаридзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.

Накануне Мишель предложил властям Грузии и оппозиции новый план разрешения политического кризиса. Он предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

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