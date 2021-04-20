«Внезапно Путина подвел его друг Эрдоган» 20.04.2021, 13:09

Архивное фото ТАСС

Президент Турции играет очень хорошо, поскольку одним выстрелом убивает двух зайцев.

"Эрдоган поддерживает любимицу Запада Украину, тем самым беря на себя роль добряка в глазах новой администрации США. Соответственно, России он предоставляет возможность играть роль злодея", - пишет Рено Жирар, геополитолог, преподаватель Парижского института политических исследований, эксперт по международной политике, обозреватель Le Figaro (перевод — inopressa.ru).

"С августа 2016 года на своем южном фланге Путин сумел наладить со своим авторитарным коллегой, неоосманским султаном, антизападное партнерство, закрепленное поставкой турецкой армии самых лучших российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Россия и Турция стали двумя демократурами, решившими вместе игнорировать выданные против них предписания Запада в отношении прав человека. Они разделили Ливию на две зоны влияния: Триполитания для Турции и Киренаика для России. Вместе с Ираном они выстроили ось Астаны, чтобы вместе решить сирийский вопрос. Понимая, что президент Турции ведет антикурдскую националистическую игру, Путин позволил ему разместить свою армию в курдских кантонах на севере Сирии. Когда по указу Эрдогана собор Святой Софии был переведен из статуса музея в статус мечети, хозяин Кремля хранил молчание, хотя в глубине души он считает, что Святая Русь исторически олицетворяет Третий Рим", - говорится в статье.

"Но внезапно Путина подвел его друг Эрдоган. 10 апреля 2021 года всемогущий президент Турции действительно тепло принял в Стамбуле нынешнего злейшего врага Путина президента Украины Зеленского и согласился продать ему новые беспилотники Bayraktar TB2 (которые показали свою эффективность против армян Нагорного Карабаха осенью 2020 года и против русских наемников из группы "Вагнер" весной 2020 года в Ливии). Обе страны даже решили, что теперь они будут строить беспилотники вместе (вспомним, что знаменитые самолеты "Антонов" советских времен строились в Киеве)", - указывает Жирар.

"По случаю этого турецко-украинского саммита неоосманский султан осудил "оккупацию" Крыма Россией с 2014 года. (...) Эрдоган стремится расширить свою власть на Черном море, и он предпочел бы Крым, управляемый слабой Украиной, а не могущественной Россией. Товарищи по авторитаризму не дарят друг другу подарков...", - отмечает автор публикации.

"Эрдоган играет очень хорошо, поскольку он одним выстрелом убивает двух зайцев. Он показывает миру свою независимость и силу своей военной промышленности; он примиряется с НАТО и сближается с США. Президент Турции знает, что его и без того сильно ослабленная экономика, не может позволить себе санкции Министерства финансов США", - анализирует эксперт.

"Американские санкции Эрдоган оставляет своему бывшему другу Путину. 15 апреля 2021 года Джо Байден подписал распоряжение, запрещающее американским финансовым организациям с 14 июня напрямую в России покупать новые российские долговые обязательства, выпущенные Минфином РФ, ЦБ или Фондом национального благосостояния", - говорится далее.

"(...) Эрдоган оказывает военную поддержку любимице Запада Украине, тем самым беря на себя роль добряка в глазах новой администрации США. Соответственно, России он предоставляет возможность играть роль злодея, преследующего оппозиционера Навального и оказавшегося под ударом новых доказательств, инкриминирующих ему взрыв чешского склада боеприпасов в 2014 году (совершенный теми же двумя агентами ГРУ, которые четыре года спустя отправятся в Солсбери, чтобы отравить "предателя" Скрипаля "Новичком"). Русские подозревали, что этот склад поставлял боеприпасы для украинской армии", - рассуждает автор.

"Как Россия отомстит за "предательство" Эрдогана? Чтобы смыть оскорбление, будет недостаточно просто перестать посылать к нему туристов. Возобновит ли она свою поддержку неокоммунистов-курдов из РПК? И параллельно с этим присоединится ли она к оси Израиль-Греция-Кипр, которая борется против морской экспансии Турции в восточном Средиземноморье?", - задумывается автор статьи.

"(...) Глубоко укоренившееся в истории и географии старое российско-турецкое стратегическое соперничество возобновилось. И это еще не конец", - резюмирует Рено Жирар.

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