Минчане находят в почте «уведомления» об ошибках в жировках за март 3 20.04.2021, 14:41

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Мингорисполком заявил, что это фейк.

Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления» с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Телеграм-канал «Минск.Официально» просит не верить таким листовкам.

Вместе с сообщение телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал и само «уведомление», которое кто-то раскидывает по почтовым ящикам. Вот что там написано: «В извещениях об уплате коммунальных услуг за март 2021 года была предоставлена лживая информация, что вызывает сомнение в подлинности документа и указанных в нем сумм и реквизитов. Просьба не оплачивать полученный счет до выяснения достоверных данных в ЖЭС».

Листовки фейковые, сообщает Мингорисполком.

— Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом, — сообщил первый замглавы администрации Московского района Минска Александр Ермолович.

Все начисления верны.

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