Преемник Меркель: кто станет канцлером Германии 1 20.04.2021, 17:33

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Анналена Бербок

фото: EPA

Позиции кандидата от партии Зеленых выглядят довольно сильными.

Новым канцлером Германии может стать сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок. На выборах в бундестаг она станет кандидатом на пост главы правительства от партии, у которой есть шанс его возглавить.

Основными претендентами на пост канцлера Германии на данный момент являются союзник Ангелы Меркель Армин Лашет и сопредседательница популярных «зеленых» Анналена Бербок.

Кандидаты, которые имеют реальные шансы возглавить ФРГ уже этой осенью, занимают противоположные позиции по отношению к России. Сайт korrespondent.net рассказывает подробности.

Что ждать от следующего канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель начала свой неторопливый отход от власти еще 7 декабря 2018 года, покинув пост главы правящей партии Христианско-демократический союз. Тогда политическую силу возглавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в прессе называли «мини-Меркель».

По многим вопросам, в частности действий России по отношению к Украине и российского проекта «Северный поток-2», она занимает более консервативную и жесткую позицию. Однако Крамп-Карренбауэр отказалась возглавлять партию и выдвигаться в канцлеры.

В середине января 2021 на съезде ХДС главой партии выбрали Армина Лашета. О его выдвижении кандидатом на пост канцлера Германии стало известно в ночь на 20 апреля, когда более 77 процентов членов федерального правления партии поддержали его кандидатуру на тайном голосовании.

Лашет является одним из немногих представителей политической верхушки Германии, кто высказывал симпатии в адрес российского руководства.

Так, он не сомневается в необходимости завершить строительство Северный поток-2, но усомнился в причастности РФ к отравлению Скрипалей.

При том, что Лашет поддерживает санкции, введенные из-за Крыма и Донбасса, он выступает за их отмену сразу после «начала конструктивного развития минского процесса».

Говоря об аннексии Крыма он отмечал, что Россия «конечно, нарушает международное право», но надо уметь «посмотреть на все глазами партнера по диалогу».

По его мнению, Москву в Германии «демонизируют» и призывает искать пути нормализации с ней отношений, поскольку «Россия необходима для решения многих международных вопросов».

Немцам Лашет известен как верный союзник Меркель. Он поддерживал канцлера в критический 2015 год, когда на нее со всех сторон сыпалась критика из-за кризиса мигрантов. Однако промахи, которые ее правительство допустило в ходе борьбы с пандемией коронавируса, заставило Лашета дистанцироваться от Меркель.

Он клянется своей партии, что стремится к модернизации и переменам. И напоминает о свободе и ответственности - как о фундаменте политики христианских демократов.

«Мы можем измениться, но в последние годы нам стало слишком уютно», - заявил он в начале избирательной кампании.

В своих речах, которые очень часто имеют успех у аудитории, Лашет упоминает о защите климата, цифровизации, излишней бюрократии и зарегулированности в системе госуправления.

Лашет давно наладил интенсивные контакты с Францией, а также стремится укрепить и связи с Соединенными Штатами.

Как отмечают эксперты, несмотря на его высказывания в адрес Москвы, российско-немецкие отношения останутся на нынешнем уровне.

«Здесь многое будет зависеть от системных факторов, таких как развитие российско-европейских и германо-американских отношений, коммуникации с администрацией Байдена, развитие СП-2», - отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО германист Артем Соколов.

Стоит отметить, что после избрания председателем ХДС Лашет стал немного сдержаннее, в частности политик заявлял, что Россия во многих отношениях является противником Запада.

На сентябрьских выборах Армину Лашету предстоит соперничать с кандидатом от одной из самых популярных партий Германии - Зеленых - Анналеной Бербок. Экологи отстают от консерваторов всего на несколько пунктов, показывают социологические исследования.

И позиции кандидата от партии Зеленых выглядят довольно сильными. Опросы говорят, что их поддерживают около 20 процентов немцев, кроме того, высок личный рейтинг Бербок.

Впереди идет только ХДС с 29-31 процентов голосов, и только следом Социал-демократическая партия Германии с 14-15 процентов голосов. Далее в рейтинге следуют Альтернатива для Германии (11 процентов), Свободная демократическая партия (девять процентов) и Левые (7-8 процентов).

Судя по нынешним рейтингам, вероятно как формирование правительства из ХДС/ХСС и Зеленых (где им легко может отойти пост вице-канцлера и министра иностранных дел), так и Зеленых, Социал-демократы и «Свободные», где кандидат от Зеленых может получить пост канцлера.

Анналена Бербок стала второй в истории Германии женщиной, которая решилась баллотироваться на пост канцлера и имеет реальные шансы также стать второй женщиной, занявшей этот пост.

Бербок известна своими резкими высказываниями по отношению к России. «С авторитарными силами нужно вести четкую ценностную политику и быть прямолинейными в делах», - напоминает слова политика издание Spiegel.

Отвечая в понедельник на вопрос о будущем отношений с Москвой, Бербок призвала «быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости».

В начале года она возмущалась тем, что Лашет, возглавивший ХДС, слишком дружелюбно настроен к Москве. Тогда же она раскритиковала Северный поток-2, заявив, что его строительство - "серьезная атака на интересы в области безопасности, в том числе восточноевропейских соседей Германии”.

«Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект«, - сказала Бербок в феврале 2021 года в интервью телеканалу ARD.

За год до этого на полях Мюнхенской конференции по безопасности Бербок в интервью DW высказалась за сохранение санкций против России из-за Украины. «Санкции могут быть ослаблены только тогда, когда будут сдвиги в мирном процессе», - сказала тогда Бербок.

В сентябре Зеленые пытались провести в Бундестаг резолюцию против второй ветки газопровода в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, но остальные фракции их не поддержали.

Зеленые возлагают на Москву ответственность за обострение международной напряженности, наступление на свободу слова и правовое государство и за «агрессивную великодержавную политику».

«Мы считаем, что санкции можно ослаблять на четких условиях, поставленных Евросоюзом, и мы готовы ужесточать их в случае необходимости. Проект газопровода Северный поток-2 должен быть остановлен», - говорится в коротком разделе проекта предвыборной программы Зеленых, посвященном России.

Социология показывает, что Анналена Бербок популярнее Армина Лашета, однако, по мнению многих политических обозревателей, помешать ей может отсутствие у нее опыта руководства чем-либо, кроме партии.

«Ее главный недостаток: она еще никогда не занимала постов во власти. Ей будет нелегко уговорить избирателей доверить ей сразу самый важный пост в Германии», - считает газета Frankfurter Allgemeine.

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