«Лидское пиво» выпустило первый в стране нефильтрованный квас 20.04.2021, 19:39

Новинка с натуральным соком клюквы продается в бутылках объемом 1,5 литра.

Новинка с натуральным соком клюквы продается в бутылках объемом 1,5 литра, а в алюминиевых банках квас появится к концу мая, передает nn.by.

«Лидский квас CRAZY CRUSH КЛЮКВА» изготавливают из светлого квасного сусла с добавлением популярного в Беларуси сока клюквы. Такое сочетание делает вкус напитка более мягким по сравнению с хорошо знакомым всем квасом натурального брожения, а цвет — насыщенно-ягодным. Фирменная кислинка, характерная для спелой клюквы, освежает и оставляет приятное послевкусие. Для того чтобы лучше раскрыть оригинальный вкус, нефильтрованный квас рекомендуется пить охлажденным.

При производстве «Лидского кваса CRAZY CRUSH КЛЮКВА» сохраняется часть дрожжевых клеток, которые обычно удаляются на стадии фильтрации. Дрожжи несут большую порцию разных витаминов, в первую очередь группы B, и делают нефильтрованный квас особенно полезным.

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