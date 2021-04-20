Опубликованы спутниковые снимки российских войск у границы Украины 6 20.04.2021, 21:18

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фото: the wall street journal

Фото были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля.

Появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.

Новые спутниковые снимки опубликовала газета The Wall Street Journal, передает "РБК-Украина".

Сообщается, что фото были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies. Ее директор Дэн Яблонский опубликовал снимки, чтобы развеять сомнения относительно того, что на самом деле "происходит в очень неспокойном регионе".

На одном из фото изображена авиабаза в оккупированном Крыму, где на бетонной взлетной полосе есть несколько истребителей Су-30. Еще в марте истребителей здесь не было. На других видно лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках заметны вертолеты, беспилотники, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.

Как считают бывшие и нынешние американские чиновники, передислокация авиации призвана усилить политическое влияние Москвы на Украину.

"Они развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск", - отметил бывший участник командования НАТО Бридлав.

В то же время, по его мнению, Россия не намерена наносить немедленный удар, но рассматривает несколько вариантов развития событий.

фото: the wall street journal

фото: the wall street journal

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