У людей найдены гены, которые борются с коронавирусом 3 21.04.2021, 7:45

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Это позволит обнаружить новые уязвимые места SARS-CoV-2.

Ученые из Института медицинского открытия Санфорда Бернхема Пребиса (SPB, США) идентифицировали набор генов человека, которые борются с коронавирусом SARS-CoV-2.

Их связали с интерферонами – передовыми борцами с вирусами в организме. Данные об исследовании опубликованы на портале Molecular Cell.

По словам специалистов, они смогли получить новое представление о том, как вирус использует человеческие клетки, в которые проникает. Однако они еще ищут его слабые места, чтобы разработать оптимальные противовирусные препараты.

В общем, речь идет про интерферон-стимулированные гены (ISG), которые контролируют размножение вируса при COVID-19. О таких ученые знали и при атипичной пневмонии 2002-2004 годов, вызванной коронавирусом SARS-CoV.

"Мы обнаружили, что 65 ISGs контролируют инфекцию SARS-CoV-2. Среди них те, которые подавляют способность вируса проникать в клетки; подавляют выработку РНК вируса; кластер генов, которые подавляют сборник вируса", – пояснил директор Программы иммунитета и патогенеза SPB Сумит К. Чанда.

Он отметил, что некоторые из ISG генов также демонстрируют свойство контролировать несовместимые вирусы, такие как сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ. В целом же исследователям удалось идентифицировать 8 ISG, которые подавляли репликацию SARS-CoV-1 и CoV-2 в субклеточном компартменте, ответственном за "упаковку" белка.

"Это позволяет предположить, что такое уязвимое место может быть использовано для устранения вирусной инфекции", – подчеркнули исследователи, добавив, что в дальнейшем планируют изучить биологию новых вариантов COVID-19, которые продолжают мутировать и ставят под сомнение эффективность вакцин.

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