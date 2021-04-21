Как санкции США влияют на девальвацию белорусского рубля
- 21.04.2021, 9:08
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Ситуация с национальной валютой напоминает анекдот.
Укрепление рубля идет рекордными темпами, но это напоминает старый анекдот, пишет «Инфобанк»:
Муж говорит жене
– Сегодня вечером меня не будет дома, задержусь на работе (ну а сам планирует зайти к любовнице).
Жена отвечает:
- Я точно могу на это рассчитывать? (планируя пригласить к себе на вечер любовника)
Так и в Беларуси, Нацбанк – надо укрепить рубль, чтобы народ понес свои деньги в банки на безотзывные депозиты.
Народ – а рубль точно укрепится? Ведь можно будет больше валюты купить.
Какие события могут спровоцировать укрепление рубля?
Давайте подумаем…
Может, возобновление США санкций для белорусских компаний?: «Посмотрите, как лихорадит Россию, каждый раз, когда обсуждается очередной пакет санкций против них, это сразу бьет по валютному курсу — как минимум волатильность повышается. Если это имеет последствия для такой крупной экономики, как Россия, где ты фактически взвешиваешь издержки и выгоды: риск от того, что твой контрагент попадет под санкции, и потери от того, что уйдешь с такого крупного рынка. А тут маленькая белорусская экономика, которая гораздо менее значимая с точки зрения любого бизнеса, — комментирует экономист…»
А теперь давайте еще вспомним 2011 год, тогда США тоже ввели санкции против белорусских компаний: «В четверг, 11 августа, Соединенные Штаты дополнили список санкций в отношении режима белорусского президента Александра Лукашенко. Их действие распространилось еще на четыре предприятия - «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина» и НПЗ «Нафтан». Американским резидентам запрещено осуществлять коммерческие или финансовые трансакции с этими компаниями. "Любые активы, которые эти предприятия могут иметь под юрисдикцией США, заморожены», - приводит Reuters заявление Вашингтона. Новые санкции введены в дополнение к прежним, объявленным 31 января…»
Давайте посмотрим на курс доллара 1 января 2011 года - 1 USD = 3 000,00 белорусских рублей.
Теперь глянем курс того же самого доллара США, на 1 января 2012 года 1 USD = 8 350,00 белорусских рублей.
Прошел всего год, а рубль обесценился практически втрое…
Вот видите, как санкции влияют на экономику Беларуси. Обратите внимание, тогда не было пандемийного кризиса и не было такого политического противостояния в Беларуси.
Поэтому укрепившийся рубль - это хорошая возможность прикупить валюту по хорошей цене. Можно так же прикупить недвижимость, для действительного сохранения своих сбережений.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 апреля 2021-го года (13.00) выглядят так:
курс доллара – 2,5963 белорусского рубля
курс евро - 3,1185 белорусского рубля
российский рубль - 3,4029 белорусского рубля, за сотню российских рублей
Видно, что только доллар немного подешевел, а евро и российский рубль стоят на месте.
Наличную валюту в Минске коммерческие банки продают по следующим курсам (12.30):
1 евро - минимум 3,121, максимум - 3,16
100 российских рублей – минимум 3,359 , максимум - 3,5
1 доллар США – минимум 2,588, максимум - 2,635
20 апреля на 13.00 неофициальный биржевой курс в России составил:
средний курс доллара США - 76,20 RUB,
средний курс евро - 91,87 RUB
Российский рубль немного упал по сравнению с вчерашним днем, хотя рост стоимости нефти должен наоборот укреплять курс российского рубля. Но та политическая неопределенность которая сейчас есть в России компенсирует все экономические сигналы для укрепления рубля.