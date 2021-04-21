Как санкции США влияют на девальвацию белорусского рубля 21.04.2021, 9:08

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Ситуация с национальной валютой напоминает анекдот.

Укрепление рубля идет рекордными темпами, но это напоминает старый анекдот, пишет «Инфобанк»:

Муж говорит жене

– Сегодня вечером меня не будет дома, задержусь на работе (ну а сам планирует зайти к любовнице).

Жена отвечает:

- Я точно могу на это рассчитывать? (планируя пригласить к себе на вечер любовника)

Так и в Беларуси, Нацбанк – надо укрепить рубль, чтобы народ понес свои деньги в банки на безотзывные депозиты.

Народ – а рубль точно укрепится? Ведь можно будет больше валюты купить.

Какие события могут спровоцировать укрепление рубля?

Давайте подумаем…

Может, возобновление США санкций для белорусских компаний?: «Посмотрите, как лихорадит Россию, каждый раз, когда обсуждается очередной пакет санкций против них, это сразу бьет по валютному курсу — как минимум волатильность повышается. Если это имеет последствия для такой крупной экономики, как Россия, где ты фактически взвешиваешь издержки и выгоды: риск от того, что твой контрагент попадет под санкции, и потери от того, что уйдешь с такого крупного рынка. А тут маленькая белорусская экономика, которая гораздо менее значимая с точки зрения любого бизнеса, — комментирует экономист…»

А теперь давайте еще вспомним 2011 год, тогда США тоже ввели санкции против белорусских компаний: «В четверг, 11 августа, Соединенные Штаты дополнили список санкций в отношении режима белорусского президента Александра Лукашенко. Их действие распространилось еще на четыре предприятия - «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина» и НПЗ «Нафтан». Американским резидентам запрещено осуществлять коммерческие или финансовые трансакции с этими компаниями. "Любые активы, которые эти предприятия могут иметь под юрисдикцией США, заморожены», - приводит Reuters заявление Вашингтона. Новые санкции введены в дополнение к прежним, объявленным 31 января…»

Давайте посмотрим на курс доллара 1 января 2011 года - 1 USD = 3 000,00 белорусских рублей.

Теперь глянем курс того же самого доллара США, на 1 января 2012 года 1 USD = 8 350,00 белорусских рублей.

Прошел всего год, а рубль обесценился практически втрое…

Вот видите, как санкции влияют на экономику Беларуси. Обратите внимание, тогда не было пандемийного кризиса и не было такого политического противостояния в Беларуси.

Поэтому укрепившийся рубль - это хорошая возможность прикупить валюту по хорошей цене. Можно так же прикупить недвижимость, для действительного сохранения своих сбережений.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 апреля 2021-го года (13.00) выглядят так:

курс доллара – 2,5963 белорусского рубля

курс евро - 3,1185 белорусского рубля

российский рубль - 3,4029 белорусского рубля, за сотню российских рублей

Видно, что только доллар немного подешевел, а евро и российский рубль стоят на месте.

Наличную валюту в Минске коммерческие банки продают по следующим курсам (12.30):

1 евро - минимум 3,121, максимум - 3,16

100 российских рублей – минимум 3,359 , максимум - 3,5

1 доллар США – минимум 2,588, максимум - 2,635

20 апреля на 13.00 неофициальный биржевой курс в России составил:

средний курс доллара США - 76,20 RUB,

средний курс евро - 91,87 RUB

Российский рубль немного упал по сравнению с вчерашним днем, хотя рост стоимости нефти должен наоборот укреплять курс российского рубля. Но та политическая неопределенность которая сейчас есть в России компенсирует все экономические сигналы для укрепления рубля.

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