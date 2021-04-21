Ученые: Физическая активность снижает риск тяжелой формы COVID-19 21.04.2021, 10:27

Имеет значение даже небольшая тренировка.

Ученые пришли к выводу, что вероятность госпитализации, тяжелого течения болезни и даже смерти от COVID-19 гораздо выше у тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, пишет «Новое время».

Для масштабного исследования были собраны данные почти 50 тысяч пациентов с COVID-19 из США. Результаты, недавно опубликованные в журнале British Journal of Sports Medicine, свидетельствуют о том, что физическая активность и активные занятия спортом защищают от развития тяжелой формы COVID-19.

В частности, люди, которые регулярно тренировались (150 минут в неделю и больше), а затем заболели COVID-19, перенесли заболевание гораздо легче. Без тяжелых последствий обошлось и у тех пациентов, кто уделял физической активности меньше времени (но больше 10 минут в неделю). А вот людей из наименее активной группы, которые практически не занимались спортом, госпитализировали в связи с COVID-19 в два раза чаще, чем людей из наиболее активной группы. Вероятность умереть от коронавируса в этой группе была примерно в два с половиной раза выше.

«Мы твердо верим, что результаты этого исследования представляют собой четкое и действенное руководство, которое может использоваться населением во всем мире для снижения риска тяжелых исходов COVID-19, включая смерть», — сказала автор исследования Дебора Ром Янг.

При этом ученые утверждают, что имеет значение даже небольшая тренировка. Плавание, прогулка, бег или поездка на велосипеде — все эти виды активности могут существенно снизить шансы получить тяжелую форму COVID-19.

«Прогулка с собакой — это уже физическая активность, — считает профессор Росс Арена из Университета Иллинойса. — Вам не обязательно бежать марафон или ходить в спортзал и бегать на беговой дорожке по 60 минут в день. Постарайтесь хотя бы больше двигаться и меньше сидеть».

Даже базового уровня физических упражнений, таких как ходьба по 30 минут в день пять раз в неделю, достаточно, чтобы помочь организму бороться с различными заболеваниями, в частности с COVID-19, считают исследователи.

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