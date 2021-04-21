Украина усилила охрану границы с Беларусью

Украина усилила охрану границы с Беларусью3
- 21.04.2021, 11:02
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Увеличено количество нарядов, активизировано отслеживание ситуации в приграничных районах.
Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный вариант несения службы на границе с Беларусью. Увеличено количество нарядов, активизировано отслеживание ситуации в приграничных районах. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».
Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил изданию такое решение тесным сотрудничеством Беларуси и России, в том числе в контексте постоянного упоминания внешней границы «союзного государства».
Вместе с тем он отметил, что ситуация вблизи границы с Беларусью остается спокойной. Украинская сторона не фиксирует движения военной техники и подразделений вблизи рубежа с белорусской стороны.