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Украина усилила охрану границы с Беларусью

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  • 21.04.2021, 11:02
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Украина усилила охрану границы с Беларусью
иллюстрационное фото УНИАН

Увеличено количество нарядов, активизировано отслеживание ситуации в приграничных районах.

Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный вариант несения службы на границе с Беларусью. Увеличено количество нарядов, активизировано отслеживание ситуации в приграничных районах. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил изданию такое решение тесным сотрудничеством Беларуси и России, в том числе в контексте постоянного упоминания внешней границы «союзного государства».

Вместе с тем он отметил, что ситуация вблизи границы с Беларусью остается спокойной. Украинская сторона не фиксирует движения военной техники и подразделений вблизи рубежа с белорусской стороны.

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