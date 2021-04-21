В Польше ускоряют темпы вакцинации от коронавируса 21.04.2021, 11:21

С 10 мая привиться от COVID-19 смогут все желающие.

В Польше ускоряют темпы вакцинации. Правительство планирует организовать процессы таким образом, чтобы до конца августа 2021 года в Польше получили вакцину все желающие. Уже с 10 мая 2021 года, по словам властей, жители страны смогут получить электронное направление и записаться на вакцинацию.

Как передает 24 канал со ссылкой на inpoland.net.pl, опция доступна для взрослого населения. То есть, записываться в режиме онлайн на прививки могут лишь те лица, которым уже исполнилось 18 лет. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 апреля 2021 года во время открытия совместного пункта вакцинации в Легнице, что в Нижней Силезии.

"Мы хотим сделать так, чтобы по 10 мая каждый гражданин старше 18 лет, мог получить электронное направление и записаться на вакцинацию", – отметил политик.

Он добавил, что вскоре в каждом воеводстве Польши будет создан специальный пункт для вакцинации, а со временем их количество будет увеличиваться. Всего в стране планируют открыть более 600 пунктов универсальной вакцинации.

Напоминаем, что сейчас в Польше доступны такие вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna и АstraZeneca.

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