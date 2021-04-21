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Медики назвали продукт, быстро восстанавливающий работу печени

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  • 21.04.2021, 15:08
  • 8,830
Медики назвали продукт, быстро восстанавливающий работу печени

Он также является природным антиоксидантом.

Добавление куркумы в рацион поможет людям, которые страдают от проблем с печенью и высокого уровня сахара в крови. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева, пишет healthinfo.ua.

Она отметила, что вещество куркумин ценится за противовоспалительный эффект: он избавляет от акне, заживляет мелкие раны, помогает организму создавать коллаген (белок, который находится в костях, сухожилиях, хрящах и других тканях). Приправу добавляют в плов, блюда из мяса, рыбы и овощей.

"Куркума – это и антиоксидант, который борется с депрессией, эффективен при болезнях печени, снижает уровень сахара в крови (если вы принимаете препараты от диабета, куркуму не рекомендуют). Регулируя сахар, пряность справляется с чувством голода, так что ее можно рекомендовать тем, кто на диете", — сообщила врач, напомнив, что калорийность куркумы — около 325 калорий на 100 граммов порошка.

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