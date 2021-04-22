Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен1
- 22.04.2021, 9:21
Что добавят в новую версию?
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен, сообщает «Трибуна».
«Я предлагал добавить к «Быстрее, выше, сильнее» еще и слово «вместе».
Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», – сказал Бах.
Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.