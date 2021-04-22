Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен 1 22.04.2021, 9:21

Что добавят в новую версию?

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен, сообщает «Трибуна».

«Я предлагал добавить к «Быстрее, выше, сильнее» еще и слово «вместе».

Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен», – сказал Бах.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

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