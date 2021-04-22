Исследование: Извержение подводных вулканов может питать энергией целые континенты 3 22.04.2021, 20:10

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Фото: djxatlanta / Youtube / скриншот

Но есть одно «но».

Глубоководные вулканы и их извержения — достаточно неизученное явление. Согласно новому исследованию, они могут генерировать достаточное количество энергии, чтобы питать целые страны и даже континенты, пишет «Новое время».

Но что еще интереснее — они могут стать ключом к ответу на вопрос об образовании жизни на Земле.

Извержения вулканов — это, наверное, одни из самых впечатляющих явлений на Земле. И их взрывы на поверхности нашей планеты незаслуженно отобрали практически все внимание от своих подводных собратьев — а ведь они на самом деле являются не менее интересными, хотя и более сложными, для изучения.

Извержения на морском дне происходят в самых отдаленных и труднодоступных местах нашей планеты. Поэтому постоянно изучать их довольно проблематично даже несмотря на то, что происходят они намного чаще, чем на Земле.

Известно, что такие вулканы также выбрасывают пепел вокруг себя — правда, вместо воздуха, он распространяется по воде. Также они вызывают мегаплумы — гигантские циклоны сверхгорячей воды, которые могут заполнить до 40 миллионов олимпийских бассейнов, пишет VICE.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, извержения вулканов несут в себе огромное количество энергии. Вулканологи из Университета Лидса использовали как реальные наблюдения, проведенные другой группой исследователей в северо-восточной части Тихого океана в 2009 году, так и математическое моделирование, чтобы обойти проблему нехватки данных.

Ученые разработали математическую модель, согласно расчетам которой пепел от подводных извержений распространяется на несколько километров от вулкана. Для такого выброса необходимо чрезвычайно большое количество энергии, которого хватило бы, чтобы питать все США.

Сравнение образное — то есть на самом деле люди не смогут сейчас отправиться к морскому дну, построить возле вулкана электростанцию и ждать извержения, чтобы собрать энергию. Нет, исследования потенциального улавливания геотермальной энергии действительно существуют, но извержение вулкана, а тем более подводного, предсказать слишком сложно.

Однако ученые отмечают другой потенциал этих мощных подводных явлений: «Экстремофильная жизнь в глубинах океана поддерживается (при полном отсутствии солнечного света и других питательных веществ) за счет энергии и химикатов, поставляемых магматической и вулканической активностью», — говорит Дэвид Фергюсон, один из исследователей. Он уверен, что мегаплумы могут формировать жизнь в океанах способами, о которых мы сейчас даже не подозреваем. А многие биологи и вовсе склоняются к мысли, что именно глубоководные гидротермальные системы стали причиной зарождения жизни на Земле.

Модель, которую создали ученые, поможет в будущем детальнее изучать мегаплюмы и подводные вулканы. Таким образом исследователи смогут лучше интерпретировать новые наблюдения, собранные в экспедициях.

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