Ретировка Шойгу вскрывает страхи Кремля 2 23.04.2021, 10:02

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Фото: Getty Images

Совпадение?

Путинские орды потоптались на восточных границах Украины, и получили высочайший приказ возвращаться в постоянные пункты своей дислокации с 23 апреля, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Резонансное решение резко сдать назад озвучил один из кандидатов на пост преемника Путина, министр обороны Сергей Шойгу.

По его мнению цели демонстрационного военного туризма достигнуты полностью, войска засвидетельствовали способность обеспечить надежную оборону страны, и самое время завершить «проверочные мероприятия». В общем Шойгу отвел войска, чем подорвал усилия ГРУ по организации ИПСО с целью дестабилизации европейского пространства. Множество «военкоров» посыпают головы пеплом, видя, как идут коту под хвост их многомесячные усилия по раздуванию очага войны. Но топ-персонам российской военщины нет дела до их стенаний.

Во-первых, за счет проведения показательных маневров с массированными учениями удалось списать огромное количество украденного ресурса, к примеру, топлива с военных складов. Шойгу пригасил риски раскрытия коррупции в его ведомстве, дабы не повторить эксцесс вокруг развала команды Золотова, которая в Росгвардии крала деньги как не в себя. Во-вторых, согласно, данным закрытых донесений стояние военных на границе показало очень плохой уровень их продовольственного обеспечения. Среди солдат даже возникли риски истощения, и потребовалось срочно вернуть их в родные военные части на откорм.

В среде российских пропагандистов царит разброд, ведь есть голоса в поддержку Шойгу. Вот известная черноротая с «России-1» Скабеева говорит: российские вооруженные силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ, и умело показали НАТО свою мощь. Запускается тезис, что приказ Шойгу для войск южных регионов это операция прикрытия. Передислокация войск в Крым и Ростовскую область заняла больше месяца, и перекинуть данные орды назад за 10 дней не реалистично. Тем более, Шойгу вылетел в Крым для участия в учениях на полигоне «Опук» с целью проверки готовности морской и сухопутной группировок ЮВО и ВДВ. Иными словами военная угроза в Приазовье и Причерноморье сохраняется. Также 41-я армия ЦВО в полном составе остается в военном лагере на полигоне «Погоново» под Воронежем аж до сентября, когда пройдут учения «Запад-2021». Игры мускулами будут продолжаться в урезанном виде.

Еще одной причиной отказа Путина от дальнейшей эскалации выступает его личный страх. Его мучают мысли о том, как бы в случае высоковероятного военного провала не повторить судьбу ливийского диктатора Каддафи, а это реальный сценарий. Путину сняться кошмары, как повстанцы захватывают его бункер, обнаруживают его, простреливают ноги и волокут к дренажной трубе. Бывшие верноподданные «опричники», примкнувшие к восстанию, в надежде договориться с Западом, тычут в него автоматами, избивают, а потом вершат кровавый суд Линча, глумясь над всесильным кровопийцей. Дальше вместо «Мавзолея» холодильная камера в центральном районе Москвы…

Данный сюжет в голове Путина прокручивает ФСБ, которая намедни смонтировала топорную инсценировку военного переворота в Беларуси. В данном контексте открывается еще одна грань военной истерии Кремля на границах Украины. Важнейшим ее адресатом выступает белорусский диктатор Лукашенко. Военные демонстрации РФ должны убедить его в следующем: если не будешь оперативно сдавать весь суверенитет и не превратишь республику в субъект Российской Федерации, то получишь аншлюс. Если россияне не боятся развязать масштабную войну против Украины, то, что им стоит осуществить двухдневный марш-бросок для аннексии компактной Беларуси. Лукашенко считал сигнал и 22 апреля на многочасовых переговорах с Путиным в Москве согласовал 27 дорожных карт по интеграции из 30. Именно в этот момент Путин дает приказ отвести войска. Совпадение?

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