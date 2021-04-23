Названы напитки для иммунитета, которые легко приготовить дома 23.04.2021, 10:57

Предлагаемые напитки помогут поддержать защитные силы организма.

Рецепт фруктового напитка из яблок, груш и слив опубликовал healthinfo.ua:

3 яблока, 2 груши, 300 г слив, 2 стакана воды, 1 лимон, мед по вкусу, лед.

Воду вместе с лимонной коркой довести до кипения, затем охладить. Яблоки и груши натереть на мелкой терке и полить лимонным соком или растворенной лимонной кислотой, чтобы не потемнели. Добавить пюре, приготовленное из хорошо поспевших слив, протертых через сито. Фруктовое пюре хорошо размешать, подсластить и смешать с охлажденной водой.

Виноградный эликсир

По 1 кг винограда и кефира, 60 г меда, 100 г воды, 4 ст. ложки измельченного льда, 1 г ванилина.

Виноград спрессовать, отжать сок, отжимки промыть водой и слить ее. В эту воду добавить размешанный с медом кефир, ванилин и, непрерывно мешая, тонкой струйкой влить виноградный сок. В самом конце положить лед.

Напиток с овсяными хлопьями

По 50 г овсяных хлопьев и меда, 3–4 ст. ложки сока черешни или вишни, 3–4 ст. ложки яблочного сока, 1 г ванилина, вода.

Овсяные хлопья очистить и на 4–5 часов замочить в 150 г воды. После этого добавить остальные компоненты.

Напиток из шиповника

30 г муки из плодов шиповника, 100 г пюре из персиков, 20 г сметаны, 50 г меда, вода.

Сухие плоды шиповника перемолоть на кофемолке в муку. Далее все компоненты соединить вместе.

Горячий напиток с лимоном

1 лимон, 1 ст. ложка меда, 200 г воды, 1 г ванилина.

Мед положить в подогретую чашку. Воду нагреть до 40 °C и вылить в чашку с медом. Положить ванилин, полить лимонным соком. Сразу подавать на стол.

Горячий ароматный напиток

3 ст. ложки апельсинового сока, 5 г корицы, 2 шт. ароматной гвоздики, пол-лимона, 1 ст. ложка меда, 250 г воды.

Воду довести до кипения вместе со специями и лимонной коркой. Мед размешать с апельсиновым соком, залить остуженным до 40 °C отваром и разлить в подогретые стаканы. Сразу подавать на стол.

Горячий напиток из шиповника

1 ст. ложка сушеных плодов шиповника, 2 ст. ложки меда, 500 г воды.

Шиповник потолочь, чтобы стал мелким, высыпать в подогретую до 40 °C воду и, накрыв крышкой, дать постоять 2–3 часа. Перед подачей мед растворить. Размешать напиток, разлить в подогретые стаканы и сразу же подать на стол.

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