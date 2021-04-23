Песков «приоткрыл завесу» над тайными переговорами Путина и Лукашенко 11 23.04.2021, 13:33

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля назвал свою версию затронутых тем.

Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ria.ru.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имел место «рабочий «проговор» тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы».

Представитель Кремля уверяет, что в ходе встречи стороны якобы «не обсуждали вопрос слияния двух государств».

Вместе с тем, заметил Песков, вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

Он также сообщил, что тема военной базы России в Беларуси на переговорах якобы «не поднималась».

В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

В Кремле не в курсе об «одном из самых принципиальных» за четверть века решений Александр Лукашенко.

— Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время переговоров, о чем он намерен заявить.

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