закрыть
23 апреля 2021, пятница, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков «приоткрыл завесу» над тайными переговорами Путина и Лукашенко

11
  • 23.04.2021, 13:33
  • 14,112
Песков «приоткрыл завесу» над тайными переговорами Путина и Лукашенко
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля назвал свою версию затронутых тем.

Российская сторона совсем немного, но приоткрыла завесу над тайными переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ria.ru.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, имел место «рабочий «проговор» тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы».

Представитель Кремля уверяет, что в ходе встречи стороны якобы «не обсуждали вопрос слияния двух государств».

Вместе с тем, заметил Песков, вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

Он также сообщил, что тема военной базы России в Беларуси на переговорах якобы «не поднималась».

В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко

В Кремле не в курсе об «одном из самых принципиальных» за четверть века решений Александр Лукашенко.

— Мне неизвестно об этом, но, как вы знаете, никаких заявлений пока не было, поэтому здесь мы так же, как и все, не знаем, о чем идет речь, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сообщил ли Лукашенко Путину во время переговоров, о чем он намерен заявить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович