Польша и Украина хотят обеспечить Центрально-Восточную Европу водородом 1 23.04.2021, 19:40

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Страны возобновили переговоры об энергетическом сотрудничестве в рамках Восточного партнерства.

Еще один семинар энергетической группы стран Восточного партнерства был посвящен сотрудничеству в секторе водородной энергетики и возобновляемых газов под девизом «Transition towards hydrogen and green gases» (Переход к водороду и зеленым газам). Мероприятие в онлайн формате в очередной раз собрало представителей стран Европейского союза и Восточного партнерства, по инициативе Генерального директората Европейской комиссии по энергетике (DG ENER) и министерств, ответственных за энергетику Польши и Украины, передает «Радио Польша».

В обсуждении приняли участие, в частности, представители польских компаний Gaz-System, Lotos и PGNiG. Выступили также представители США из миссии США при Евросоюзе и Министерства энергетики США.

Водород, возобновляемые газы, биометан должны стать темами четырех семинаров в 2021 году. «Их целью будет обсуждение создания водородного рынка и сбора средств на развитие этих технологий», – сказал Виталий Кушниров из Министерства энергетики Украины. «В нашей стране развита система передачи газа. Мы изучаем возможность транспортировки водорода через нашу инфраструктуру», – добавил он.

Тем временем 20 апреля Министерство энергетики России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали Совместную декларацию о намерении сотрудничать в области устойчивой энергетики. Российское ведомство сообщает, что будет создана рабочая группа на высоком уровне по вопросам водорода, обмена технологической безопасности, системам электроснабжения, анализу сырьевой базы, а также вопросов параметров национальных и международных рынков возобновляемых источников энергии.

Стоит напомнить, что Газпром пытается убедить в том, что он сможет поставлять Европе водород по трубопроводу Nord Stream 2 и через другие российские проекты. Германия подтвердила, что ведет на эту тему переговоры с Россией.

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