В суд по оскорблению омоновец пришел со своей мамой 6 23.04.2021, 21:37

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иллюстрационное Фото: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Оскорбленный омоновец не смог постоять за себя сам.

В суд по оскорблению один из омоновцев пришёл со своей мамой. Об этом случае телеканалу "Белсат" рассказала минчанка Елена, которую осудили на два года "домашней химии".

Женщина написала комментарий, где охарактеризовала омоновца: "Мелкий, г...нистый, трибунал не за горами".

Суд назначил ей два года "домашней химии", а также она должна компенсировать омоновцу 1000 рублей морального ущерба.

Елена — ремесленница, у неё двое детей. Сейчас она работает дома, но мечтает найти работу с записью в трудовую книжку, чтобы хотя в рабочее время выходить из дома.

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