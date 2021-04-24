Фанат «Динамо» выкинул хоккейную атрибутику, не желая болеть за клуб, которым управляют убийцы 1 24.04.2021, 17:38

Фотофакт.

Фанат хоккейного «Динамо» выкинул атрибутику клуба на помойку, не желая больше болеть за клуб, которым управляют убийцы, пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что в 2018-м Дмитрий Басков который недавно был замешан в убийстве Героя Беларуси Романа Бондаренко, сменил на посту Шуневича – гендиректора клуба «Динамо – Минск».

В сентябре 2020-го Басков стал главой Федерации хоккея Беларуси и председателем наблюдательного совета «Динамо».

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