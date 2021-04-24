закрыть
24 апреля 2021, суббота, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фанат «Динамо» выкинул хоккейную атрибутику, не желая болеть за клуб, которым управляют убийцы

1
  • 24.04.2021, 17:38
Фанат «Динамо» выкинул хоккейную атрибутику, не желая болеть за клуб, которым управляют убийцы

Фотофакт.

Фанат хоккейного «Динамо» выкинул атрибутику клуба на помойку, не желая больше болеть за клуб, которым управляют убийцы, пишет телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что в 2018-м Дмитрий Басков который недавно был замешан в убийстве Героя Беларуси Романа Бондаренко, сменил на посту Шуневича – гендиректора клуба «Динамо – Минск».

В сентябре 2020-го Басков стал главой Федерации хоккея Беларуси и председателем наблюдательного совета «Динамо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович