В Гомеле «ябатьки» торжественно открыли пандус на входе в поликлинику 12 24.04.2021, 19:19

1,914

С шариками и перерезанной ленточкой.

В Гомеле состоялось торжественное открытие пандуса на входе в отделение детской поликлиники, пишет телеграм-канал NEXTA.

Ленточку на мероприятии перерезал лично «депутат» «палаты представителей» Александр Данченко. Мы как-то пропустили момент, когда обычное благоустройство медучреждений стало праздником?

Нам это напомнило праздник в российском городе Реж, где депутат Дмитрий Ионин устроил праздник в честь 50-летия местной многоэтажки.

Вечеринка проходила без сидячих мест, в лужах и грязи, на фоне нарисованной сцены, на которой депутат исполнил для пенсионерок Юрия Шатунова. К слову, это было не 20 лет назад, как может показаться, а две недели назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».