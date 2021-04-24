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В Гомеле «ябатьки» торжественно открыли пандус на входе в поликлинику

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  • 24.04.2021, 19:19
  • 1,914
В Гомеле «ябатьки» торжественно открыли пандус на входе в поликлинику

С шариками и перерезанной ленточкой.

В Гомеле состоялось торжественное открытие пандуса на входе в отделение детской поликлиники, пишет телеграм-канал NEXTA.

Ленточку на мероприятии перерезал лично «депутат» «палаты представителей» Александр Данченко. Мы как-то пропустили момент, когда обычное благоустройство медучреждений стало праздником?

Нам это напомнило праздник в российском городе Реж, где депутат Дмитрий Ионин устроил праздник в честь 50-летия местной многоэтажки.

Вечеринка проходила без сидячих мест, в лужах и грязи, на фоне нарисованной сцены, на которой депутат исполнил для пенсионерок Юрия Шатунова. К слову, это было не 20 лет назад, как может показаться, а две недели назад.

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